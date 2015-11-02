Кабмин запретил движение автодорогами фур весом более 40 тонн

Кабинета министров Украины запретил движение транспортных средств фактической массой более 40 тонн и контейнеровозов свыше 46 тонн автомобильными дорогами общего пользования при перевозке делимых грузов.

Данное решение закреплено в распоряжении правительства №869 от 21 октября 2015 года.

"Движение транспортных средств и их составов с нагрузкой на одиночную ось более 11 тонн, сдвоенные оси - более 16 тонн, строенные оси - более 22 тонн или фактической массой более 40 тонн (для контейнеровозов нагрузка на одиночную ось - свыше 11 тонн, сдвоенные оси - более 18 тонн, строенные оси - более 24 тонн или фактической массой более 44 тонн, а на установленных для них "Укравтодором" и Госавтоинспекцией маршрутах - более 46 тонн) в случае перевозки делимых грузов автомобильными дорогами запрещается", - сказано в документе.

Также постановлением вводится ограничение на движение автомобильными дорогами общего пользования местного значения для грузовиков фактической массой более 24 тонн, или более 7 тонн на ось.

Вместе с тем, директор департамента стратегического развития автомобильных дорог и автотранспорта Министерства инфраструктуры Украины Роман Хмиль отметил, что министерство в ближайшее время увеличит штрафы для нарушителей и обеспечит необходимое количество весовых пунктов на украинских дорогах.

"Сейчас начнут действовать жесткие правила. Для эффективного контроля мы существенно увеличиваем штрафные санкции за нарушения, строим сеть из 200 пунктов автоматического контроля веса авто "на ходу", а также закупаем 100 мобильных весовых комплексов. С 2016 года на дорогах заработает новая транспортная инспекция "Укртрансбезопасность", которая будет использовать современные средства видеофиксации и контроля веса "на ходу" и таким образом обеспечит четкое соблюдение весовых норм и сохранит наши дороги от разрушения", - цитирует Хмиля пресс-служба Мининфраструктуры.

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Как сообщал УНИАН, согласно проекту "Дорожной карты развития дорожной отрасли на период 2015-2017 годов", Министерство инфраструктуры Украины намерено в декабре этого года ввести на украинских дорогах габаритно-весовой контроль для грузового транспорта. Кроме того, министерство в 2016 году планирует повысить ставку акциза на топливо, а в 2017 году – ввести плату за проезд грузового транспорта весом более 12 тонн.

По словам министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, министерство в этом году в трех областях запустит пилотный проект по габаритно-весовому контролю автомобилей на дорогах.

Руководство Мининфраструктуры неоднократно подчеркивало, что восстановление дорожной инфраструктуры и строительство новых дорог не имеет смысла без решения проблемы с перегруженными грузовиками, которые наносят наиболее значимый ущерб украинским дорогам.

Справка УНИАН. Процедура весового контроля была введена в 2007 году. Из-за отсутствия контроля за работой весовых пунктов данная процедура превратилась в дополнительную коррупционную схему и не выполняла своих функций по контролю за перегрузом транспорта. К тому же, имело место выборочное использование штрафов предыдущим правительством против свободных перевозчиков, конкурирующих с подконтрольными властям компаниями.

С идеей возвращения весового контроля на дорогах Украины в марте 2015 года выступил министр инфраструктуры Андрей Пивоварский. По его словам, отсутствие весового контроля является главной причиной ухудшения состояния украинских дорог, а самой дорожной отрасли наносятся многомиллиардные убытки.

Как отметил глава дорожного департамента Министерства инфраструктуры Украины Роман Хмиль, более 30% грузового транспорта передвигается по украинским дорогам с превышением допустимых весовых норм.

Весовой контроль был отменен с августа 2014 года, после принятия Кабмином моратория на проверки всех предпринимателей, в том числе и автоперевозчиков. В январе мораторий был продлен до конца первого полугодия 2015 года, затем в июне Кабмин продлил этот срок до конца 2016 года.