"Укртелеком" с 1 февраля 2016 года прекратит предоставление услуг в переговорных пунктах

Один из крупнейших украинских операторов телекоммуникаций "Укртелеком" с 1 февраля 2016 года прекратит предоставление услуг местной, междугородной и международной телефонной связи из переговорных пунктов, сообщил оператор в газете "Урядовый курьер".

Согласно сообщению, "Укртелеком" прекращает также предоставление услуг факсимильной связи, использования вычислительной техники и дополнительных разовых услуг, которые предоставляются в пунктах коллективного пользования и центрах обслуживания абонентов.

Читайте также"Укртелеком" может поднять тарифы за пользование городским телефоном

Как сообщал УНИАН, "Укртелеком" с 1 октября 2015 года поднял абонентскую плату за обслуживание домашних телефонов в среднем на 17,5%.

Читайте такжеДействующая власть не способна реприватизировать "Укртелеком" - экс-глава Фонда госимущества

Справка УНИАН. "Укртелеком" - крупнейший оператор фиксированной связи Украины. Компания предоставляет услуги связи более 7 миллионов абонентов фиксированной телефонии и услуги скоростного интернета для более 1,6 миллиона клиентов. Контрольный пакет акций компании принадлежит группе украинского бизнесмена Рината Ахметова "Систем Кэпитал Менеджмент" (СКМ).