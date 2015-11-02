Украина и Беларусь могут принять участие в расследовании крушения А321 - Минтранс РФ

Об этом заявил на встрече с президентом Владимиром Путиным министр транспорта России Максим Соколов, передает РИА «Новости».

По международным правилам, техническую организацию расследования берет на себя страна, где произошла катастрофа, то есть Египет. В расследовании принимают участие страна - эксплуатант самолета (Россия), страна регистрации (Ирландия) и страна-производитель (Франция).

При этом к расследованию могут быть привлечены страны, граждане которых находились на борту (Беларусь и Украина).

Читайте такжеКрушение А321: Российские авиакомпании прекращают полеты над Синаем

Как сообщал УНИАН, самолет Airbus A321 компании "Когалымавиа", следовавший рейсом из курортного города Шарм-эш-Шейх на Красном море в Санкт-Петербург, разбился на Синайском полуострове Египта ранним утром в субботу.

Все 224 человека, находившиеся на борту лайнера, погибли, в том числе и 4 украинцев.

Руководство "Когалымавиа" заявило, что потерпевший крушение в Египте самолет A321 не мог разрушиться в воздухе сам по себе.

Самолет развалился, по мнению компании, от некоего механического воздействия внешней силы, однако источники в египетской следственной группе опровергают информацию о каком-либо внешнем воздействии на самолет.