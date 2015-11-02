Мининфраструктуры объявило конкурс на должность директора в проекте по контролю строительства автодорог

Министерство инфраструктуры Украины объявило конкурс на должность директора проекта Constrution Sector Transparency Initiative (CoST) в Украине для контроля строительства государственных объектов инфраструктуры, в частности автомобильных дорог.

Как сообщила пресс-служба министерства, заявки на участие в конкурсе будут приниматься до 9 ноября, а участвовать в отборе смогут все желающие.

"30 октября стартует конкурс на замещение должности директора Национального секретариата CoST (Construction Sector Transparency Initiative). Это международная инициатива по обеспечению прозрачности в строительной отрасли, которая начинает свою деятельность в Украине", - говорится в сообщении.

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Как сообщал УНИАН, подписание меморандума о внедрении в Украине инициативы CoST по запуску пилотных проектов в дорожной отрасли состоялось 20 октября. Согласно программе проекта, в качестве пилотных для тестирования стандартов CoST выбраны четыре проекта в дорожном секторе: работы на дороге Киев - Знаменка, проект реконструкции дороги Киев-Харьков - Довжанский на участке Лубны - Полтава, проект "Дороги карпатского края", в частности Мукачево – Рахов – Богородчаны – Ивано-Франковск – Рогатин – Бибрка - Львов, Стрый – Ивано-Франковск – Черновцы – Мамалыга (на Кишинев), Татаров – Косов – Коломыя – Борщев – Каменец-Подольский, а также выполнение ремонта на дорогах общего пользования в 2015 году.

По словам директора международного секретариата CoST Питтера Метьюза, для реализации проекта Всемирный банк выделит Украине 120 тыс. долл.