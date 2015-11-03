Cкандал вокруг Volkswagen затронул Audi и Porsche

Об этом сообщили американские власти, передает Би-би-си. По словам представителей Агентства по охране окружающей среды, эти устройства находились в автомобилях с трехлитровыми двигателями моделей 2014-2016 годов самой Volkswagen, а также моделей Porsche Cayenne и Audi Quattro.

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В сентябре немецкий концерн признал, что подделка результатов тестирования на выбросы вредных газов в атмосферу коснулась 11 млн машин с дизельными двигателями по всему миру.

Сейчас американские власти заявили, что речь идет о еще по меньшей мере 10 тыс. автомобилей.

Точные цифры в агентстве не предоставили, сославшись на продолжающееся расследование.