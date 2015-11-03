Самолеты МАУ не выполняют полеты над Синайским полуостровом

Крупнейший в Украине авиаперевозчик компания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) не выполняет перелеты в воздушном пространстве над Синайским полуостровом, в районе которого 31 октября потерпел крушение самолет российской авиакомпании "Когалымавиа", выполнявший рейс Шарм-эль-Шейх - Санкт-Петербург.

Об этом говорится в заявлении авиакомпании.

"В районе Синая пролегают три маршрута авиакомпании МАУ – в Шарм-эль-Шейх, Амман и Дубай. Воздушные коридоры всех вышеуказанных рейсов проложены таким образом, что самолеты МАУ не входят в воздушное пространство над Синайским полуостровом: рейсы в/из Дубая и Аммана облетают данный район с восточной стороны, а рейсы в/из Шарм-эль-Шейха – с западной", - сообщили в МАУ.

Также в авиакомпании отметили, что все рейсы выполняются по расписанию и с полным соблюдением международных требований безопасности полетов и авиационной безопасности.

"Для МАУ безопасность пассажиров, экипажей и воздушных судов является главным приоритетом", - подчеркнули в авиакомпании.

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Как сообщал УНИАН, самолет Airbus A321 российской авиакомпании "Когалымавиа", выполнявшего рейс Шарм-эль-Шейх - Санкт-Петербург, потерпел крушение 31 октября через полчаса после вылета, в 100 км к югу от административного центра египетской провинции Северный Синай. На борту самолета находились 217 пассажиров, в том числе 4 гражданина Украины, и 7 членов экипажа. В результате крушения самолета все пассажиры и экипаж погибли.

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Справка УНИАН. Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" основана в 1992 году. Авиакомпания осуществляет рейсы в столицы и ключевые города Европы, Азии, Африки и СНГ, обеспечивая также стыковки с маршрутами своих международных партнеров.