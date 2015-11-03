Мининфраструктуры передаст финплан "Укрзализныци" на 2016 год на согласование профильным министерствам

Министерство инфраструктуры Украины и акционерная компания "Украинская железная дорога" на этой неделе передадут финансовый план компании на 2016 год на согласования профильным министерствам.

Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook министр инфраструктуры Андрей Пивоварский.

"На этой неделе финплан компании на 2016 год выйдет со стен "Укрзализныци" и МИУ и пойдет на согласование в министерства. Делаем все возможное, чтобы он был согласован до конца 2015 года. Компания должна начать 2016 год с согласованным финпланом", - написал министр.

Пивоварский также сообщил, что вчера, 2 ноября, состоялось общественное обсуждения финплана компании при участии представителей Мининфраструктуры, "Укрзализныци", консалтинговых компаний, а также депутатов, в частности, главы транспортного комитета Верховной Рады Ярослава Дубневича.

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Как сообщал УНИАН, ранее исполняющий обязанности главы правления компании Александр Завгородний сообщил, что до 15 ноября этого года планируется передать проект финансового плана "Укрзализныци" на рассмотрение правительственного комитета, а до 1 декабря - на согласование в Кабинет министров Украины. По его словам, "Укрзализныця" заложила в проекте финплана на 2016 год доход в размере 78 миллиардов гривень.

В конце июля 2015 года Кабинет министров утвердил финплан "Укрзализныци" на 2015 год. Как уточнил министр инфраструктуры Пивоварский, согласно утвержденному финплану, по итогам 2015 года убыток "Укрзализныци" составит 47 миллионов гривень, доходы от грузоперевозок – 7,4 миллиарда гривень, от перевозки пассажиров – 251 миллион гривень.

По данным "Укрзализныци", по итогам 2014 года доходы ведомства составили 50,1 миллиарда гривень, что на 4% меньше, чем в 2013 году.