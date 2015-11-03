Мининфраструктуры предлагает с 2019 года вернуть техосмотр легковых автомобилей

Министерство инфраструктуры Украины предлагает с 2019 года вернуть отмененный в 2011 году обязательный технический осмотр для легковых автомобилей, с 2015 года - для грузовиков, с 2017 года - для автобусов, а с 2022 года - для мотоциклетной техники.

Как говорится в сообщении министерства, данные предложения содержатся в проекте закона "О приведении законодательства Украины в сфере автомобильного транспорта в соответствии с актами Европейского Союза", который в ближайшее время будет направлен на рассмотрение в Кабинет министров Украины.

Согласно сообщению, после принятия законопроекта ответственность за проведенную проверки будут нести станции технического обслуживания (СТО). Кроме того, новые автомобили будут впервые проверятся только через 4-5 лет.

Также сообщается, что в период гарантии от производителя автомобилисты смогут осуществлять техобслуживание и ремонт авто в любом центре ремонта в соответствии с требованиями производителя. В министерстве отметили, что сегодня в Украине не определена сфера техобслуживания авто, а также не установлен орган центральной власти для регулирования данной сферы.

Кроме того, предлагается с 2020 года внедрить европейскую систему придорожной проверки пригодности транспорта, а после проверки водитель получит отчет, по которому автомобиль не будет проверяться в течении трех месяцев.

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Как сообщал УНИАН, в конце 2014 года руководство МВД сообщило, что украинцам не избежать возвращения техосмотра автомобиля, поскольку норма обязательной проверки технического состояния транспортных средств предусмотрена Директивой Евросоюза по проверкам пригодности к эксплуатации автомобилей и автоприцепов, которую Украина приняла вместе с Соглашением об ассоциации с ЕС, и эта Директива должна быть внедрена в Украине, согласно планам, в течение 5 лет.

Обязательный техосмотр был отменен в 2011 году, а проведение техконтроля поручили коммерческим СТО.