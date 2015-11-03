"Укрзализныця" хочет в 2016 году направить 20 миллиардов на ремонт железнодорожной инфраструктуры

Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця") планирует в 2016 году направить около 20 миллиардов гривень на обновление и ремонт объектов железнодорожной инфраструктуры, в том числе на обновление подвижного состава.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский в ходе торжественного мероприятия, посвященного Дню железнодорожника Украины.

По словам Пивоварского, такая цифра заложена в проекте финансового плана "Укрзализныци" на 2016 год, который, по словам министра, будет выпущен на текущей неделе из министерства и пойдет на внешнее согласование.

Он также выразил надежду, что документ будет утвержден Кабинетом министров до конца этого года.

"На следующий год то, что мы планируем проинвестировать, это будет поворотный момент в истории современной "Укрзализныци"…Мы планируем почти 20 миллиардов гривень инвестиций, в этом году было почти в 10 раз меньше, мы также планируем увеличивать зарплаты. Инвестиции пойдут на пути, тягу, на ремонт вагонов, в первую очередь, будут использоваться мощности наших предприятий. Это все мы планируем реализовать за счет внутренних денежных потоков "Укрзализныци". Когда "Укрзализныця" в хороших профессиональных руках, а я считаю, что она в хороших руках, компания может зарабатывать деньги и качественно выполнять госзаказы", - сказал Пивоварский.

Он также подчеркнул, что реформа железнодорожной отрасли, которая будет длиться от трех до пяти лет, поможет "Укрзализныце" стать ключевым игроком в экономике страны, а также поможет накопить достаточно финансовых средств, необходимых на развитие отрасли.

"То, что мы имеем сейчас, можно с уверенностью сказать, что кризис мы прошли, и находимся на нулевом уровне. У "Укрзализныци" достаточно ликвидности для того, чтобы себя сейчас комфортно чувствовать…Я делаю все возможное для того, чтобы "Укрзализныця" не была частью каких-то политических игр", - резюмировал глава транспортного ведомства.

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Как сообщал УНИАН, ранее исполняющий обязанности главы правления компании Александр Завгородний сообщил, что до 15 ноября этого года планируется передать проект финансового плана "Укрзализныци" на рассмотрение правительственного комитета, а до 1 декабря - на согласование в Кабинет министров Украины. По его словам, "Укрзализныця" заложила в проекте финплана на 2016 год доход в размере 78 миллиардов гривень.

В октябре Пивоварский сообщил, что Кабмин выделит "Укрзализныце" до конца 2015 года дополнительно 1 миллиард гривень на восстановление железнодорожной инфраструктуры, а также ремонт и приобретение нового подвижного состава. Общий инвестиционный план "Укрзализныци" на текущий год составлял 2,4 миллиарда гривень.