Рада одобрила "открытое небо" между Украиной и США

Верховная Рада приняла закон "О ратификации Соглашения между правительством Украины и правительством Соединенных Штатов Америки о воздушных перевозках" (№0068).

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 235 из 339 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Соглашение между правительствами Украины и США о воздушных перевозках было подписано в Вашингтоне 14 июля 2015 года.

В пояснительной записке отмечается, что соглашение "направлено на создание и функционирование надежного правового механизма международного уровня для реализации и активизации процесса двусторонних межгосударственных связей между Украиной и США, что будет способствовать развитию сотрудничества в области авиационного транспорта, туризма, налаживанию деловых связей, а также дальнейшему расширению географии полетов украинских авиакомпаний".

В соответствии с соглашением, каждая сторона признает действительными сертификаты летной годности, удостоверения о квалификации и свидетельства, выданные или признаваемые действительными другой стороной.

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Также в соглашении указано, что в случае инцидента или угрозы инцидента, связанного с незаконным захватом воздушных судов или других противоправных действий, направленных против безопасности пассажиров, экипажа, воздушных судов, аэропортов или аэронавигационных средств, стороны будут оказывать друг другу помощь путем налаживания оперативного взаимодействия и других соответствующих мероприятий.