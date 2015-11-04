Всемирный банк выделит Украине полмиллиарда долларов на дороги

Совет исполнительных директоров Всемирного банка одобрил решение о предоставлении Украине кредита в объеме 560 миллионов долларов для финансирования работ по восстановлению автомобильных дорог страны, сказано в сообщении Всемирного банка.

В сообщении отмечается, что новый кредит обеспечит поддержку реализации ряда мер, связанных с улучшением управления сетью автомобильных дорог, транспортного сообщения и эксплуатации дорог и дорожной безопасности на участке автомагистрали Полтава – Харьков.

В частности, в рамках этого проекта банк профинансирует ремонтные работы с целью модернизации примерно 100 километров автодороги M-03, а именно на участке Полтава – Валки.

Модернизация будет проходить по стандарту автодороги первой категории: планируется сделать на этом участке четыре полосы движения и обеспечить высокий уровень безопасности, включая аварийный барьер по центру и, при необходимости, барьеры по обеим сторонам дороги.

В сообщении отмечается, что реализация этого проекта, завершить который планируется в 2021 году, позволит сократить длительность поездки между Полтавой и Харьковом до 96 минут с нынешних 140 минут, а также уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий до 85 случаев в год с нынешних 139.

"Заем также поможет обеспечить финансирование для технического обслуживания и улучшения дорожной безопасности на примерно 840 километров основных национальных транспортных коридоров страны, а именно: улучшить такие объекты дорожной инфраструктуры, как мосты, развязки и обходы населенных пунктов", - сказано в сообщении.

По информации банка, данный кредит является частью широкого пакета финансовой поддержки со стороны Всемирного банка, утвержденного в феврале этого года, и предусматривает предоставление Украине средств в размере до 2 миллиардов долларов в течение 2015 года.

Банк отмечает, что с одобрением этой операции совокупный размер поддержки, предоставленной Украине Всемирным банком только в этом году, достигнет 1,775 миллиарда долларов вместе с 1 миллиарда долларов, который был предоставлен в рамках прямой бюджетной поддержки на проведение реформ.

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Как сообщал УНИАН, по информации Министерства инфраструктуры Украины, в 2015 году за счет международных кредитов реализуются три проекта, два из которых со Всемирным банком на общую сумму 950 миллионов долларов (без учета НДС). Эти проекты предусматривают улучшение автодороги международного значения М-03 Киев - Харьков - Довжанский в Киевской и Полтавской областях. Также реализуется совместный проект с ЕБРР и ЕИБ на общую сумму 900 миллионов евро (без учета НДС) для ремонта дорог М-05 Киев - Одесса, М-07 Киев - Ковель, М-01 Киев - Чернигов, М-06 Киев - Чоп, Н-01 Киев - Знаменка.

В целом в госбюджете на 2015 год на финансирование дорожного хозяйства заложено 25,5 миллиарда гривень, из них около 3,4 миллиарда гривень будет потрачено на ремонт и строительство дорожной сети, остальная сумма будет направлена на погашение долговых обязательств "Укравтодора".

С момента присоединения Украины к Всемирному банку в 1992 году совокупный размер обязательств банка в стране достиг более 9 миллиардов долларов в рамках 46 проектов и программ.