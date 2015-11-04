Пивоварский об авиасообщении с РФ: к переговорам готовы, но на ультиматумы не пойдем

Украина готова к повторным консультациям с Российской Федерацией по вопросам восстановления прямого воздушного сообщения с РФ, которое было прервано с 25 октября этого года, сообщил журналистам министр инфраструктуры Украины Андрей Пивоварский.

"Если они (российская сторона - УНИАН) захотят провести технические консультации и готовы будут обсуждать опции, мы готовы будем встретиться поговорить, но на ультиматумы мы никакие не пойдем...Если они захотят пообщаться, Госавиаслужба будет готова встретиться и пообщаться", - сказал Пивоварский.

Министр также сообщил, что украинское транспортное ведомство пока не достигло согласия с авиационными властями России, так как российская сторона настаивает на том, чтобы ее авиакомпании летали в оккупированный Крым, что официально запрещено украинскими властями.

Как сообщал УНИАН, 25 сентября Кабинет министров Украины в соответствии с решением Совета национальной безопасности и обороны принял решение запретить полеты 29 российских авиакомпаний, в первую очередь авиакомпаний "Аэрофлот", "Трансаэро", "Россия" и "Сибирь", в Украину, а также транзитные полеты российских авиакомпаний через территорию Украины в случае, если они везут товары военного назначения, двойного назначения или российских военных. Запрет начал действовать с 25 октября.

Основанием для такого решения стали многократные нарушения российскими авиаперевозчиками запрета на полеты в оккупированный Крым. По словам министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, Украина имеет документальное подтверждение таких нарушений. Он также сообщил, что в украинском санкционном списке оказались 29 российских авиакомпаний, 27 из которых незаконно осуществляли полеты в оккупированный Крым, и две украинские компании, национализированные оккупационными властями Крыма.

В ответ Российская Федерация в качестве «зеркальной меры» ввела с 25 октября текущего года запрет на полеты украинских авиакомпаний в города России. Уведомление о запрете полетов уже получили три украинские авиакомпании - МАУ, «Днеправиа» и YanAir.

19 октября Федеральное агентство воздушного транспорта Российской Федерации (Росавиация) направило в Государственную авиационную службу Украины письмо с просьбой незамедлительно провести переговоры по вопросам в области воздушного сообщения между странами. Предложение российской стороны базировалось на просьбе двух компаний - "Атласджет Украина", попросившей открыть в зимний сезон навигации 2015/2016 годов рейсы по трем маршрутам: Киев - Москва, Одесса - Москва и Киев - Санкт-Петербург, и "Ютэйр-Украина", попросившей открыть полеты в зимний сезон 2015/2016 годов по маршрутам Киев - Москва и Львов - Москва.

Тогда же, 19 октября, Министерство инфраструктуры, Государственная авиационная служба Украины заявили о готовности провести переговоры с Федеральным агентством воздушного транспорта Российской Федерации, предложившим украинской стороне «незамедлительно обсудить вопросы воздушного сообщения между странами».

Украина провела технические консультации с Российской Федерацией по вопросам авиационного сообщения между странами, однако несмотря на проведенные переговоры, оставила в силе ранее принятое решение о прекращении прямого авиасообщения с 00.00 часов 25 октября.

По информации Мининфраструктуры, переговоры прошли в штаб-квартире Еврокомиссии в Брюсселе.