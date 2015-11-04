"Укрзализныця" в 2016 году планирует приобрести до 4 скоростных поездов

Как сообщил журналистам министр инфраструктуры Андрей Пивоварский, такая закупка предусмотрена в проекте финансового плана "Укрзализныци" на 2016 год.

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По словам главы Мининфраструктуры, источниками внутренних резервов компании на 2016 год станут средства от повышения тарифов на грузовые перевозки, что предусмотрено в проекте финплана "Укрзализныци", а также сокращение коррупционной составляющей в сфере государственных закупок.

"Первое – это средства от повышения тарифов на грузовые перевозки. Второе – уменьшение коррупции и прозрачные закупки. В текущем году благодаря этому нам удалось сэкономить сотни миллионов гривен", – сказал Пивоварский.

По его словам, на сегодня скоростные поезда в Украине пользуются спросом, их заполняемость достигает 80%.

Также министр сообщил, что в тендере на поставку "Укрзализныце" новых скоростных вагонов сможет одержать победу компания с самыми низкими ценовыми предложениями и высоким качеством техники, отметив при этом, что у отечественных производителей на сегодня есть ценовое преимущество.

Как сообщал УНИАН, ранее в.а. председателя правления акционерной компании "Украинская железная дорога" Александр Завгородний сообщил о планах приобрести в 2016 году два пассажирских электропоезда производства компании Hyundai и Крюковского вагоностроительного завода.

Завгородний также сообщил, что в следующем году компания планирует закупить 3,3 тыс. грузовых полувагонов и 1,5 тыс. зерновозов, добавив, что еще 3,5 тыс. вагонов готовы закупить частные инвесторы.

В 2014 году "Укрзализныця" провела ремонт всех десяти поездов производства южнокорейской компании Hyundai Rotem. В 2014 году "Укрзализныця" приобрела у Крюковского вагоностроительного завода два скоростных электропоезда ЕКр1 (класс "Интерсити+").

Справка УНИАН. Оператором скоростных поездов является государственное предприятие "Украинская железнодорожная скоростная компания" (УЗСК), которое оперирует 10 межрегиональными электропоездами производства Hyundai Rotem, двумя электропоездами ЕКр1 "Тарпан" и двумя поездами с локомотивной тягой производства Крюковского вагоностроительного завода.