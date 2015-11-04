Мининфраструктуры не планирует возвращать техосмотр автомобилей в том виде, каким он был раньше

Об этом в интервью Экономической правде рассказал министр инфраструктуры Андрей Пивоварский.

"Будет распределено грузовое движение, пассажирское нелегковое движение и пассажирское легковое. Относительно первых двух в ЕС значительно жестче правила безопасности по сцеплению", - сообщил он.

"Техосмотр, если техническое средство новое, вышло от производителя, то он пять лет ездит, а уже через пять лет необходимы регулярные проверки", - отметил Пивоварский.

По словам министра, проверки можно будет пройти на СТО, станция будет нести ответственность.

Читайте такжеАвтоимпортеры призвали Авакова решить вопрос с искусственным дефицитом автомобильных номеров

"Заехал на СТО, сделал проверку и поехал дальше. Не надо ГАИ, МРЭО. Если на дороге остановили и проверили, будет право выборочной проверки, то водителю выдадут справку и он спокойно несколько месяцев ездит", - сказал глава Мининфраструктуры.

"Если проверили, то уже больше никто проверять не будет - такая себе индульгенция на несколько месяцев. Это не значит, что инспекция будет проверять каждые три месяца. Могут раз в год проверить, могут вообще не остановить", - сообщил он.

Министр также отметил, что если транспортное средство старше пяти лет, вводится обязательное регулярное техобслуживание.

"Но опять же на СТО. Перевозчик может сам выбрать станцию. Вроде и возвращается техосмотр, но это не МРЭО. Легковой транспорт так же проходит регулярный техосмотр на СТО", - подытожил Пивоварский.

Читайте такжеТранспортный налог хотят привязать к стоимости авто, а не объема двигателя

Как сообщал УНИАН ранее, Министерство инфраструктуры Украины предлагает с 2019 года вернуть отмененный в 2011 году обязательный технический осмотр для легковых авто, с 2015 года - для грузовиков, с 2017 года - для автобусов, а к 2022 году - для мотоциклетной техники.

Кроме того, предлагается с 2020 года внедрить европейскую систему придорожной проверки пригодности транспорта, а после проверки водитель получит отчет, по которому автомобиль не будет проверяться в течение трех месяцев.