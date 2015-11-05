Mercedes отзовет более 126 тысяч автомобилей в США
01:50, 05 ноября 2015Транспорт/Связь
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Компания Mercedes-Benz, входящая в концерн Daimler AG, отзовет более 126 тысяч автомобилей в США из-за проблем с подушками безопасности, которые могут беспричинно раскрываться.
REUTERS
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Associated Press.
Отзыв коснется моделей C-300, C-350 и C-63 2008-2009 модельного ряда и GLK-350 4-Matic с 2010 модельного ряда.
Согласно сообщению, автовладельцев проинформируют об отзыве к концу 2015 года. При этом компания пока не определила, когда начнется отзыв. Дилеры будут проверять контролирующие датчики подушек безопасности и в случае необходимости заменять их.
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Ранее УНИАН сообщал, что компания Volkswagen отзывает в Южной Корее 28 тыс. автомобилей из-за проблем с работой подушек безопасности.
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