Mercedes отзовет более 126 тысяч автомобилей в США

01:50, 05 ноября 2015
Транспорт/Связь
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Компания Mercedes-Benz, входящая в концерн Daimler AG, отзовет более 126 тысяч автомобилей в США из-за проблем с подушками безопасности, которые могут беспричинно раскрываться.

REUTERS

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Associated Press.

Отзыв коснется моделей C-300, C-350 и C-63 2008-2009 модельного ряда и GLK-350 4-Matic с 2010 модельного ряда.

Согласно сообщению, автовладельцев проинформируют об отзыве к концу 2015 года. При этом компания пока не определила, когда начнется отзыв. Дилеры будут проверять контролирующие датчики подушек безопасности и в случае необходимости заменять их.

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Ранее УНИАН сообщал, что компания Volkswagen  отзывает в Южной Корее 28 тыс. автомобилей из-за проблем с работой подушек безопасности. 

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