РФ требует от крымчан в предельный срок заменить украинские номерные знаки автотранспорта на российские

Об этом сообщается на сайте кабмина РФ.

«Установлен предельный срок перерегистрации транспортных средств, находящихся в собственности граждан России, проживающих в "Республике" Крым и городе Севастополе, и в собственности юридических лиц, зарегистрированных на этих территориях, - 1 апреля 2016 года», - говорится в справке к документу.

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Сообщается, что изменения позволят упорядочить допуск транспорта к участию в дорожном движении и его идентификацию в процессе эксплуатации.