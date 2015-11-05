РФ требует от крымчан в предельный срок заменить украинские номерные знаки автотранспорта на российские

09:35, 05 ноября 2015
Транспорт/Связь
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал документ, устанавливающий предельный срок перерегистрации транспортных средств жителей Крыма и Севастополя до 1 апреля 2016 года. 

REUTERS

Об этом сообщается на сайте кабмина РФ.

«Установлен предельный срок перерегистрации транспортных средств, находящихся в собственности граждан России, проживающих в "Республике" Крым и городе Севастополе, и в собственности юридических лиц, зарегистрированных на этих территориях, - 1 апреля 2016 года», - говорится в справке к документу.

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Сообщается, что изменения позволят упорядочить допуск транспорта к участию в дорожном движении и его идентификацию в процессе эксплуатации.

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