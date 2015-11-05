В Украину вернется техосмотр: проверки будут проводить на СТО

"Министерство инфраструктуры опровергает информацию о введении технических осмотров через систему МРЭО и ГАИ. Проверки будут выполнять специально подготовленные эксперты на пунктах технического контроля, которыми могут быть привычные для украинцев станции технического обслуживания (СТО)", - говорится в сообщении.

В министерстве также отметили, что в первую очередь, техосмотр будет введен для коммерческих транспортных средств, осуществляющих перевозки грузов и пассажиров.

Также представители Мининфраструктуры напомнили, что в рамках выполнения соглашения об ассоциации с ЕС, министерство приведет в соответствие ряд законодательных актов, в частности, регулирующих такие вопросы, как допуск к рынку перевозок, организация общественных перевозок, рабочее время и время отдыха водителей, поддержание уровня профессиональной компетентности водителей и ограничение скорости на дорогах.

Как сообщал УНИАН, согласно проекту закона "О приведении законодательства Украины в сфере автомобильного транспорта в соответствии с актами Европейского Союза", подготовленному Мининфраструктуры, предлагается с 2019 года вернуть техосмотр для легковых автомобилей, с 2015 года - для грузовиков, с 2017 года - для автобусов, а с 2022 года - для мотоциклетной техники.

Согласно документу, ответственность за проведенную проверки будут нести станции технического обслуживания (СТО). Кроме того, новые автомобили будут впервые проверятся только через 4-5 лет. В период гарантии от производителя автомобилисты смогут осуществлять техобслуживание и ремонт авто в любом центре ремонта в соответствии с требованиями производителя.

В конце 2014 года руководство МВД сообщило, что украинцам не избежать возвращения техосмотра автомобиля, поскольку норма обязательной проверки технического состояния транспортных средств предусмотрена Директивой Евросоюза по проверкам пригодности к эксплуатации автомобилей и автоприцепов, которую Украина приняла вместе с Соглашением об ассоциации с ЕС, и эта Директива должна быть внедрена в Украине, согласно планам, в течение 5 лет.

Обязательный техосмотр был отменен в 2011 году, а проведение техконтроля поручили коммерческим СТО.