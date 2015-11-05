Самолеты Boeing-737 лишились сертификата на эксплуатацию в России

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) приостановил действие сертификата всех самолетов Boieng-737 в России до получения совместного уведомления Росавиации и Службы сертификации типа воздушных судов США (FAA) о летной годности самолета.

Об этом говорится в письме МАК руководителям ведомств РФ и США, размещенном на сайте организации, передает ТАСС.

В письме МАК, подписанном председателем Авиационного регистра Владимиром Беспаловым, также говорится о том, что Росавиация более года вела переписку с соответствующим ведомством США по поводу срочных доработок системы управления рулем высоты самолетов Boeing-737.

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В настоящее время в российских авиакомпаниях эксплуатируются 147 самолетов Boeing 737 различных модификаций (Classic и NG). Это второй по распространенности самолет после Airbus A320 и его модификаций A319 и A321.

Одним из крупнейших эксплуатантов самолетов Boeing 737 являлась авиакомпания "Трансаэро", сертификат эксплуатанта которой был аннулирован 26 октября 2015 года.