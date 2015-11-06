Приостановку полетов Boeing-737 в России назвали местью за банкротство "Трансаэро"

Решение Межгосударственной авиационной комиссии (МАК) России об отзыве сертификатов у самолетов семейства Boeing 737 расценили как месть со стороны акционеров авиакомпании «Трансаэро», пишет газета «Ведомости» со ссылкой на источники.

«Топ-менеджеры («Аэрофлота») не могут объяснить это решение ничем иным, как местью со стороны Плешаковых», — заявил источник издания.

«Неделю назад был отозван сертификат "Трансаэро", крупнейшего эксплуатанта Boeing 737 в России. И вот, по сути, акционер компании решает остановить эти самолеты. Вывод делайте сами», — сказал газете неназванный федеральный чиновник.

Речь идет о том, что председателем МАК является Татьяна Адонина — мать крупнейшего акционера «Трансаэро» Александра Плешакова, которая также является миноритарием авиакомпании.

Между тем, МАК заявил, что приостановка полетов Boeing-737 связана с катастрофой такого самолета в Казани в 2013 году. «Фактически с первого дня работы комиссии по расследованию катастрофы самолета Boeing 737-500 VQ-BBN, происшедшей 17 ноября 2013 года в аэропорту Казани, руководством Росавиации неоднократно ставился вопрос, что вероятной причиной происшествия является отказ системы управления рулем высоты, а также о необходимости реализации государством разработчика и изготовителя самолета срочных доработок для обеспечения отказобезопасности системы управления рулем высоты самолетов типа Boeing 737, направленных на обеспечение возможности продолжения безопасной эксплуатации парка этих самолетов», — говорится в заявлении МАК, передает «Дождь».

По данным «Коммерсанта», решение МАК стало неожиданностью для участников рынка и для профильных чиновников и спровоцировало «большой переполох в отрасли». Газета отмечает, что пока что российским авиакомпаниям напрямую ничего не грозит. МАК не может остановить эксплуатацию самолетов, так как соответствующий запрет «может ввести только специально уполномоченный на то федеральный орган исполнительный власти, который такого решения не принимал».

5 ноября МАК отозвал сертификат типа у модификаций Boeing 737. В письме руководству Росавиации и американской FAA МАК назвал причиной решения серьезные недостатки авиалайнеров. В МАК заявили, что на необходимость доработки самолетов указывала Росавиация, которая, однако, не стала вводить ограничений на их эксплуатацию.