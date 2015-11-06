Первые проверки Volkswagen во Франции подтвердили фальсификацию

Об этом сообщила в пятницу французский министр экологии Сеголен Руаяль, передает ТАСС.

"Из 10 проверенных нами различных марок машин именно на автомобилях Volkswagen было зафиксировано превышение в пять раз выбросов оксида азота. Это подтверждает версию о фальсификации", - заявила она в эфире радиостанции France Info.

В конце октября французская полиция провела обыски в Виллер-Котре, где с 1962 года располагается местный филиал Volkswagen, а также в бюро компании в Руасси. Была произведена выемка документов.

Volkswagen оказался в центре скандала после обнаружения на его автомобилях программного обеспечения, которое позволяет подделать показатели выбросов. Сначала расследование в отношении германского концерна было открыто в США, затем последовали иски в ряде стран Европы и Азии. Во Франции предварительное расследование началось в текущем месяце.

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Ранее Руаяль сообщила, что правительство намерено потребовать от Volkswagen возвращения тех государственных дотаций, которые были выплачены французским покупателям дизельных авто, продававшихся под лозунгом защиты экологии.

"В тех случаях, когда при приобретении во Франции так называемых экологически чистых автомобилей выплачивалась государственная дотация, эти суммы должны быть компенсированы французскому государству", - сказала министр. По ее данным, в настоящее время "ведется подсчет общего объема этих выплат".