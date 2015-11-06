VimpelCom получил $1 миллиард убытка из-за коррупционного скандала в Узбекистане

VimpelCom (владеет российским брендом «Билайн») в третьем квартале 2015 года получила чистый убыток в размере чуть больше $1 млрд, следует из квартального отчета телекоммуникационной компании.

В третьем квартале 2014 года компания показывала прибыль в размере $105 млн, пишет Slon.ru.

Как указано в отчете VimpelCom, убыток связан с тем, что компания зарезервировала $900 млн на расходы, связанные с расследованием коррупционного скандала в Узбекистане. Выручка компании в третьем квартале составила $2,4 млрд (минус 31% по сравнению с тем же периодом годом ранее). За девять месяцев 2015 года чистый убыток Vimpelcom достиг $713 млн против чистой прибыли$244 млн за тот же период прошлого года.

Бывший гендиректор VimpelCom Джо Лундер был задержан в Норвегии 5 ноября.Как пишет норвежское издание Dagens Næringsliv со ссылкой на адвоката Лундера, бывший топ-менеджер обвиняется в коррупции в связи с выплатой в размере $30 млн, которую VimpelCom перевела на счет узбекской компании Takiland в одном из швейцарских банков.

Адвокат Лундера добавил, что обвинения касаются только этого случая, и у руководителя VimpelCom не было оснований полагать, что выплата могла быть коррупционной.

В нескольких государствах, в том числе, в США расследуются сделки МТС, VimpelСom и шведской TeliaSonera. Власти полагают, что телекоммуникационные компании перечисляли деньги структурам, предположительно связанным с дочерью президента Узбекистана Гульнарой Каримовой, чтобы получить частоты для сотовой связи.

Джо Лундер покинул VimpelCom в марте 2015 года. После этого он возглавил Fredriksen Group, компанию, которая управляет активами миллиардера Йона Фредриксена в Frontline, Seadrill, Golden Ocean, Marine Harvest и других. Как указывает Dagens Næringsliv, Лундер отстранен от работы в компаниях Фредриксена.