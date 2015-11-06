Boeing собирается доказать россиянам безопасность своих самолетов

Компания Boeing сделает все возможное, чтобы снять все сомнения по безопасности самолетов семейства 737, заявил президент компании в РФ и СНГ Сергей Кравченко, передает РИА Новости.

МАК в четверг сообщил, что приостановил действие сертификата на Boeing 737 до получения совместного уведомления Росавиации и FAA США о том, что состояние этих самолетов обеспечивает их безопасную эксплуатацию. После письма комитета Росавиация в пятницу проведет совещание по безопасности самолетов этого типа.

"Мы планируем сегодня встретиться с руководителями Федеральной авиационной службы России. Надеемся, на этом совещании будут и представители Межгосударственного авиационного комитета. Внимательно выслушаем вопросы и сделаем все возможное для того, чтобы любые сомнения, любые вопросы, которые связаны с самолетами нашего производства, были бы сняты", — сказал Кравченко в пятницу в эфире телеканала "Россия 24".

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По его данным, в настоящее время в мире эксплуатируется 6,5 тысячи самолетов Boeing 737, в частности, 150 самолетов в России, 230 самолетов — в 39 авиакомпаниях стран СНГ. "Мы считаем, что это один из самых безопасных типов самолета", — добавил он.