Правительство утвердило порядок работы железнодорожного транспорта во время военных перевозок

Об этом говорится в постановлении правительства №891, опубликованном на веб-портале Кабинета министров. Порядок содержит терминологию, которая применяется в рамках организации воинских перевозок, а также определяет, что планирование и организация воинских железнодорожных перевозок, решение вопросов по подготовке железнодорожного транспорта осуществляет орган военных сообщений.

Читайте такжеКабмин запретил движение автодорогами фур весом более 40 тонн«Для обеспечения взаимодействия Минобороны с предприятиями, учреждениями и организациями железнодорожного транспорта общего пользования орган военных сообщений будет иметь на железнодорожном транспорте свои представительства. А именно - правление военных сообщений на железных дорогах - в пунктах размещения управлений на железных дорогах и комендатуры военных сообщений железнодорожных участков и станций», - говорится в документе.

Именно представительства органа военных сообщений решают вопросы организации, обеспечения и осуществления воинских железнодорожных перевозок, а также подготовки железнодорожного транспорта к работе в особый период совместно с командирами воинских частей и соответствующими предприятиями железнодорожного транспорта в соответствии с компетенцией.

В соответствии с порядком предприятия железнодорожного транспорта должны оборудовать погрузочно-разгрузочные сооружения и устройства на местах общего пользования железнодорожных станций должным образом, чтобы осуществлять запланированный объем перевозок, хранить военные грузы, содержать в местах общего пользования железнодорожных станций платформы, площадки, а также необходимые запасы сборно-разборных металлических аппарелей - оборудования для погрузки или разгрузки вооружения, военной техники и переходных мостиков.

«Объемы запасов сборно-разборных металлических аппарелей и переходных мостиков, пункты хранения и места установки погрузочно-разгрузочных устройств определяются предприятиями железнодорожного транспорта по согласованию с органом военных сообщений», - говорится в постановлении правительства.

При этом на воинские железнодорожные перевозки не распространяются ограничения погрузки грузов для отдельных районов государства. Кроме того, воинские поезда имеют преимущество в движении относительно других грузовых поездов. Вместе с тем, безопасность движения поездов во время осуществления воинских железнодорожных перевозок обеспечивается в соответствии с законодательством.

«Оформление и продажа проездных документов - билетов - военным пассажирам осуществляется в воинских или общих кассах вокзалов, станций и других местах продажи проездных документов, исходя из количества мест, предусмотренных представительствам органа военных сообщений, а также имеющихся в свободной продаже мест по представлению военных комендатур соответствующих железнодорожных участков и станций. Подвижной состав для обеспечения осуществления деятельности воинских частей Вооруженных Сил должен содержаться в исправном состоянии и своевременно проходить планово-предупредительный ремонт и техническое обслуживание", - отмечается в документе.