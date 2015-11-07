Госавиаслужба не имеет официальных оснований ограничивать полеты в Шарм-эш-Шейх - Мининфраструктуры

Об этом говорится в комментарии Министерства инфраструктуры, переданном УНИАН.

Читайте такжеГосавиаслужба запретила украинским авиакомпаниям летать над Синайским полуостровом «Министерство инфраструктуры не уполномочено принимать решения об ограничении полетов, это делает Госавиаслужба. И она на данный момент не имеет оснований ограничивать полеты в Шарм-эш-Шейх. Это значит, что в Госавиаслужбу не поступало официальных документов, позволяющих сделать вывод о необходимости введения ограничений», - говорится в разъяснении министерства.

Как сообщал УНИАН, полеты ряда европейских авиакомпаний в Египет были приостановлены в связи с катастрофой российского самолета А-321 авиакомпании ”Когалымавиа”, выполнявшего рейс Шарм-эш-Шейх – Санкт-Петербург. Катастрофа произошла 31 октября. Самолет потерпел крушение через полчаса после вылета, в 100 км к югу от административного центра египетской провинции Северный Синай. На борту самолета находились 217 пассажиров, в том числе 4 гражданина Украины, и 7 членов экипажа. В результате крушения самолета все пассажиры и экипаж погибли. Следствие располагает несколькими версиями произошедшего, в том числе версией о спланированном взрыве на борту самолета.

Крупнейший в Украине авиаперевозчик компания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) сразу после катастрофы сделал заявление, что не выполняет перелеты в воздушном пространстве над Синайским полуостровом.

Как сообщили в МАУ, в районе Синая пролегают три маршрута авиакомпании МАУ – в Шарм-эш-Шейх, Амман и Дубай. Воздушные коридоры всех вышеуказанных рейсов проложены таким образом, что самолеты МАУ не входят в воздушное пространство над Синайским полуостровом: рейсы в/из Дубая и Аммана облетают данный район с восточной стороны, а рейсы в/из Шарм-эш-Шейха – с западной.