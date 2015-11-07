Яценюк поручил безотлагательно рассмотреть запрет авиаперелетов в Египет

Об этом сообщается на Правительственном портале.

В случае подтверждения наличия угроз Яценюк распорядился срочно проработать вопрос о временном запрете авиаперелетов в этот регион.

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Как сообщал УНИАН, полеты ряда европейских авиакомпаний в Египет были временно приостановлены в связи с катастрофой российского самолета А-321 авиакомпании "Когалымавиа", выполнявшим рейс Шарм-эль-Шейх - Санкт-Петербург. Катастрофа произошла 31 октября. Самолет упал через полчаса после вылета, в 100 км к югу от административного центра египетской провинции Северный Синай. На борту самолета было 217 пассажиров, среди них 4 граждан Украины, и 7 членов экипажа. В результате катастрофы самолета все пассажиры и экипаж погибли. Следствие выдвинуло несколько версий произошедшего, в частности, о спланированном взрыве на борту самолета.

Крупнейший в Украине авиаперевозчик компания "Международные авиалинии Украины" (МАУ) сразу после катастрофы сделал заявление, что не выполняет полеты в воздушном пространстве над Синайским полуостровом.