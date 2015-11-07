Vauxhall отзывает более 200 тысяч машин из-за угрозы возгорания

Британская компания Vauxhall, являющаяся подразделением концерна General Motors, отзывает 220 тысяч автомобилей модели Zafira B из-за угрозы самовозгорания, сообщает Прайм со ссылкой на BBC News.

"Компания инициировала внеплановую проверку в связи с поступлением большого количества жалоб на случаи самовозгорания автомобилей", - говорится в сообщении.

По данным производителя, причиной пожара в салоне чаще всего служат сбои в системе отопления и вентиляции. Особое опасение вызывают машины, выпущенные с конвейера с 2005 по 2014 годы.

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