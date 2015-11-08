Дизельный скандал: сотрудники Volkswagen опасаются посещать США

Сотрудники немецкого концерна Volkswagen опасаются посещать Соединенные Штаты из-за скандала, связанного с дизельными двигателями VW, сообщает Газета.ru со ссылкой на Süddeutsche Zeitung.

"Источники в компании рассказали, что посещение США руководителем VW Маттиасом Мюллером в конце ноября обсуждается с юристами, т.к. глава концерна может быть задержан", - говорится в сообщении.

В статье отмечают, что в самой Volkswagen эту информацию считают спекуляцией и подчеркивают, что сотрудники ездили и будут ездить за океан.

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Как сообщал УНИАН, в сентябре немецкий концерн признал, что подделка результатов тестирования на выбросы вредных газов в атмосферу коснулась 11 миллионов машин с дизельными двигателями по всему миру.