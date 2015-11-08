Россия приостановила полеты в Египет

Президент России Владимир Путин подписал указ о временном запрете с 8 ноября перелетов из РФ в Египет, сообщается на официальном интернет-портале правовой информации.

"Российским авиакомпаниям временно запрещается осуществлять воздушные перевозки (в том числе коммерческие) граждан с территории Российской Федерации на территорию Арабской Республики Египет", — говорится в документе.

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Также российским туроператорам и турагентам рекомендуют воздержаться от продаж туров в Египет.

Как сообщал УНИАН, уход российских и британских туристов из Египта лишит страну 70% турпотока и нанесет серьезный удар по отрасли, дающей более 11% египетского ВВП и более 14% валютных поступлений в казну.