В Египте продолжают подсчитывать убытки от приостановки полетов

После того как Великобритания и Россия приостановили полеты в Египет, владельцы отелей в Шарм-эль-Шейхе прогнозируют падение числа посетителей на 70%. Приостановка полетов может стоить Египту почти $4 млн в день в виде недополученных доходов, пишет The Times со ссылкой на египетское издание Al-Masry Al Youm.

«Только за последнюю неделю после крушения A321 мы потеряли около 15% наших гостей, но больше всего нас волнует пик сезона, который приходится на период с 20 декабря по 7 января», — рассказал Мамдух Бушра, менеджер отеля Lavish Savoy в Шарм-эль-Шейхе, передает РБК.

Он заявил, что российские и британские туристы составляли почти три четверти посетителей его отеля.

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Как отмечает The Times, в минувшие выходные около 2 тыс. британцев вернулись из Шарм-эль-Шейха на родину.

Великобритания, Россия, Ирландия, Германия и Нидерланды приостановили все рейсы в Египет из соображений безопасности после крушения российского лайнера A321 на Синайском полуострове.