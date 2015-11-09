В Египте продолжают подсчитывать убытки от приостановки полетов
Приостановка полетов рядом стран и авиакомпаний обходится Египту в $4 млн ежедневно. Владельцев отелей больше всего беспокоит, как будет развиваться ситуация на пик сезона в конце декабря — начале января
После того как Великобритания и Россия приостановили полеты в Египет, владельцы отелей в Шарм-эль-Шейхе прогнозируют падение числа посетителей на 70%. Приостановка полетов может стоить Египту почти $4 млн в день в виде недополученных доходов, пишет The Times со ссылкой на египетское издание Al-Masry Al Youm.
«Только за последнюю неделю после крушения A321 мы потеряли около 15% наших гостей, но больше всего нас волнует пик сезона, который приходится на период с 20 декабря по 7 января», — рассказал Мамдух Бушра, менеджер отеля Lavish Savoy в Шарм-эль-Шейхе, передает РБК.
Он заявил, что российские и британские туристы составляли почти три четверти посетителей его отеля.
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Как отмечает The Times, в минувшие выходные около 2 тыс. британцев вернулись из Шарм-эль-Шейха на родину.
Великобритания, Россия, Ирландия, Германия и Нидерланды приостановили все рейсы в Египет из соображений безопасности после крушения российского лайнера A321 на Синайском полуострове.