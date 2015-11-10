Volkswagen предложил владельцам проблемных авто компенсацию в $1000

Немецкий автоконцерн Volkswagen предлагает американским владельцам автомобилей с двухлитровыми дизельными двигателями компенсацию в 1000 долларов и три года бесплатной помощи на дороге, сообщает Прайм.

"На такой шаг производитель автомобилей решился в качестве жеста доброй воли на фоне скандала вокруг дефектного программного обеспечения соответствующей категории автомобилей", - говорится в сообщении.

При этом, напрямую на счета водителям будет перечислена лишь половина этой суммы – 500 долларов. Вторую половину можно будет потратить только в диллерских центрах автомобильной компании.

Подчеркивается, что на данную компенсацию могут претендовать 482 тысяч водителей.

Концерн Volkswagen оказался в центре скандала из-за проблем с программным обеспечением в авто, оснащенных дизельным двигателем. Оно позволяло обходить проверку на выброс вредных веществ. Компании грозит штраф в размере 18 миллиардов долларов. Из-за начала судебных разбирательств и создания резервов под ним компания зафиксировала первый за последние 15 лет убыток. По итогам третьего квартала потери автопроизводителя составили 6,7 миллиарда евро.