Мининфраструктуры создало онлайн-карту ремонта дорог

Министерство инфраструктуры Украины опубликовало информацию о ремонте дорог в виде интерактивной карты: Автомобильные дороги Украины - история и планы ремонта. Проект реализован с помощью сервиса Google MyMaps.

Об этом сообщил глава департамента автотранспорта при Мининфраструктуры Роман Хмиль на своей странице в Facebook.

По словам чиновника, работа над картой продолжается.

"Обещали опубликовать информацию о ремонтах дорог за 5 лет назад и планы на 5 лет вперед. Сделано в табличном виде. Теперь наносим эти данные на карту, для наглядности.

Сейчас нанесли все ремонты, которые выполнялись за счет международных финансовых организаций… Также вы можете видеть карту дорог международного значения. Сейчас наносим сеть дорог национального значения.

Добавили также основные транспортные коридоры. Четыре Запад-Восток, и четыре Север-Юг, а также дороги зоны АТО. Включить их можно путем выбора соответствующих пунктов меню слева", - отметил Хмиль.

Глава профильного департамента подчеркнул, что сейчас ведомство работает над интеграцией всех данных на сайты популярных картографических сервисов, а также пишет ТС для гео-информационной системы.

Как сообщал УНИАН, в сентябре Министерство инфраструктуры в одностороннем порядке подписало протокол о финансировании Всемирным банком в размере 560 млн долл. строительства участка дороги Полтава-Харьков. По словам замминистра инфраструктуры Владимира Шульмейстра, Всемирный банк уже одобрил выделение данных средств. Кроме того, в 2015 году за счет международных кредитов в Украине уже реализуются три проекта по ремонту дорог, два из которых со Всемирным банком на общую сумму 950 млн долл., а также совместный проект с ЕБРР и ЕИБ на общую сумму 900 млн евро.

В целом в госбюджете на 2015 год на финансирование дорожного хозяйства заложено 25,5 млрд грн, из них около 3,4 млрд грн будет потрачено на ремонт и строительство дорожной сети, остальная сумма пойдет на погашение долговых обязательств "Укравтодора".

Кроме того, в этом году Мининфраструктуры инициировало создание специального дорожного фонда. Законопроект о его создании в начале ноября был одобрен транспортным комитетом парламента. Дорожный фонд планируется наполнять за счет сбора акциза от ввоза нефтепродуктов в Украину. По словам министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, создание данного фонда позволит привлечь на ремонт дорог до 40 млрд грн.