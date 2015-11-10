В России назвали условие возобновления авиасообщения с Египтом

Авиасообщение России с Египтом может быть возобновлено только после принятия всех мер безопасности, о сроках говорить пока рано, заявил во вторник глава Министерства транспорта РФ Максим Соколов, передает Радио Свобода.

Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник в аппарате правительства передал, что запрет на полеты российских самолетов в Египет может продлиться годы. Министр Соколов сказал, что не станет комментировать этот вопрос, но может отметить, что Россия пойдет на открытие воздушного сообщения, только когда убедится, что все требования безопасности в египетских аэропортах соответствуют международным стандартам, и на это будут подтверждения соответствующих служб.

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Также, как заявил глава Минтранса, достоверных данных, свидетельствующих о теракте на борту российского самолета, потерпевшего более недели назад катастрофу в Египте, на Синайском полуострове, по-прежнему нет.

В результате крушения аэробуса А321 компании "Когалымавиа" (Metrojet), летевшего из Шарм-эш-Шейха в Петербург, погибли все находившиеся на борту 224 человека. Ответственность за катастрофу взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

6 ноября президент РФ Владимир Путин распорядился приостановить авиасообщение с Египтом. По данным на вторник, из Египта вывезены уже более 35 тысяч российских туристов. 9 ноября российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что в качестве причины крушения А321 сохраняется вероятность теракта.

Великобритания, США, ряд международных экспертов подозревают, что российский пассажирский лайнер рухнул в результате подрыва на борту взрывного устройства.

В Египте, который возглавляет расследование авиакатастрофы, настаивают, что пока нет доказательств, подтверждающих версию о теракте.