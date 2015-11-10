"Укрзализныця" запускает дополнительный поезд из Хмельницкого в Константиновку

Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), для удовлетворения спроса пассажиров на перевозки железнодорожным транспортом назначило дополнительный поезд № 128 по маршруту Хмельницкий – Константиновка (Донецкая обл.), который начнет курсировать с 11 ноября этого года.

Согласно сообщению пресс-службы «Укрзализныци», поезд будет отправляться из Хмельницкого по средам, пятницам и воскресеньям в 15:07 и прибывать в Константиновку в 12:56.

В обратном направлении поезд будет отправляться по понедельникам, четвергам и субботам в 17:30 и прибывать в Хмельницкий в 15:50.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" увеличила на октябрь количество рейсов ряда поездов в южных и западных направлениях, в частности, в Одессу, Николаев, Львов, Ужгород, Ивано-Франковск, а также Харьков и Днепропетровск.

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Также "Укрзализныця" планирует до 1 декабря этого года и до 1 марта 2016 года вернуть в эксплуатацию два пассажирских двухэтажных поезда чешской компании Skoda, которые на сегодняшний день не курсируют.