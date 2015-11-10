Госавиаслужба Украины решила проверить безопасность аэропорта Шарм-эль-Шейха

Об этом говорится в сообщении службы.

«Подготовлены и направлены в адрес авиакомпаний, которые выполняют рейсы в/из аэропортов Египта, телеграммы относительно принятия дополнительных мер авиационной безопасности во время выполнения авиаперевозок в/из аэропортов Египта», - говорится в сообщении.

На заседании совета по безопасности полетов госавиаслужбы было решено направить инспектора в аэропорт Шарм-эль-Шейха для проведения проверки состояния авиационной безопасности: «По результатам совещания решено направить государственного инспектора по авиационной безопасности для проведения проверки состояния авиационной безопасности в аэропорту Шарм-эль-Шейх».

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Как сообщал УНИАН, министерство иностранных дел Украины рекомендует гражданам своей страны не покидать отели в Египте и при планировании заграничных поездок самим учитывать ситуацию в этой стране.