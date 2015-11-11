Первый за полвека японский пассажирский лайнер Mitsubishi совершил пробный полет

Первый за последние полвека японский пассажирский лайнер Mitsubishi Regional Jet (MRJ) совершил в среду свой пробный полет, сообщает Reuters. Самолет стартовал со взлетно-посадочной полосы аэропорта города Нагоя и через час благополучно вернулся обратно.

Лайнер разработан компанией Mitsubishi Aircraft Corp. Это первый пассажирский лайнер, сконструированный в Японии с 1965 года.

Первый серийный лайнер MRJ будет продан в июне 2017 года крупнейшему перевозчику Японии — ANA Holdings. В самолете будет до 100 мест, а его стоимость составит $47 млн. В общей сложности компания рассчитывает продать не менее 2 тыс. лайнеров, передает РБК.

Предыдущая попытка Японии утвердиться в качестве производителя коммерческих самолетов закончилась неудачей, отмечает агентство. Программа по производству созданного в 1962 году самолета YS-11, рассчитанного на 64 места, завершилась, после того как было продано 182 таких самолета.