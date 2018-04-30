Отдать "Борисполь" в хорошие руки

В Министерстве инфраструктуры 12 ноября пройдет заседание постоянно действующей комиссии по проведению кадровых конкурсов на госпредприятиях. Участники заседания в открытом режиме заслушают доклады менеджеров, претендующих на должность руководителя одного из ключевых транспортных объектов страны - международного аэропорта «Борисполь» (Киев).

Это - уже вторая попытка найти «Борисполю» генерального директора. Первая с треском провалилась в начале текущего года. Тогда проведение конкурса, организованного с явными нарушениями, было легко оспорено в суде. Удастся ли избежать судебных исков на этот раз, станет понятно через неделю-другую, когда эксперты завершат отбор «лучших из лучших». Но пока все заняты отнюдь не перспективой судебных споров, а собственно оценкой «актива».

Сейчас «Борисполь» - прибыльное предприятие. Заключение Договора об открытом небе с ЕС выведет его на новый уровень развития, откроет новые технологические возможности и, как следствие, финансовые горизонты. Игра стоит свеч, поэтому борьба между претендентами на руководящую должность развернется нешуточная. Победитель получит в управление не просто стратегический объект, он получит ключ от воздушных ворот страны. И правильность кадрового выбора определит, останутся ли эти ворота открытыми или закроются «на засов».

Стабильный «минус»

Между тем, еще год назад будущее «Борисполя» выглядело весьма туманно. Аэропорт входил в число финансово неблагополучных предприятий авиационной отрасли страны. Негатив спровоцировали сразу несколько причин, одна из которых – регулярная смена менеджмента. Только за 9 месяцев 2014 года «Борисполь» пережил трех директоров. Действующий руководитель - Евгений Дыхне – был назначен в октябре 2014 года с приставкой «и.о.». Этот статус сохраняется за ним и сейчас.

Именно Дыхне инициировал внутренние проверки наиболее проблемных аспектов хозяйствования аэропорта, результаты которых оказались весьма тревожными. Все полученные данные тут же отправили в Министерство инфраструктуры и Государственную финансовую инспекцию. Финансистов, к слову, сразу пригласили провести всеобъемлющий аудит финдокументации аэропорта в период с 2009 по 2014 год включительно. Тем более, что посмотреть было на что.

Согласно документам, реальный пассажиропоток «Борисполя» за 9 месяцев 2014 года упал по сравнению с «пиковыми» по загрузке 9 месяцами 2012 года примерно на четверть. Не спас предприятие даже традиционный период летних отпусков, когда количество пассажиров обычно растет. Убытки по итогам 2014 года превысили 100 млн долларов, а загрузка производственных мощностей упала до 30%.

Вызывали сомнения и «странные» отношения предприятия с банками. «Невозвратными» оказались 117 млн грн собственных средств аэропорта, «зависших» как депозит в проблемном банке «Родовид». Деньги не удалось получить даже по решению суда. В «доходы» аэропорта регулярно записывались сомнительные суммы, которые «Борисполь» требовал взыскать с контрагентов – в том числе, через суд. Основным таким «контрагентом» выступала авиакомпания «Международные авиалинии Украины» - базовый перевозчик для «Борисполя». Объем «зачисленных» таким образом доходов составил ни много, ни мало - 250 млн грн. Но беда в том, что суд не признал за аэропортом ни одной оспариваемой гривни. Иными словами, доходов никто так и не получил, но по бухгалтерским документам они проходили. По факту - баланс предприятия не отвечал реальному состоянию, вплоть до начала 2015 года.

Разгрести «конюшни»

Нужно сказать, что Мининфраструктуры не особенно вняло опасениям Дыхне и его управленческой команды. Скорее наоборот. В качестве панацеи от всех хозяйственных бед министерство предложило очередную смену руководства. В феврале 2015 года объявили кадровый конкурс. Но по решению Днепропетровского окружного административного суда его очень быстро пришлось свернуть - без права возобновления.

На этом активное участие Мининфраструктуры в судьбе аэропорта, по сути, закончилось, и менеджменту «Борисполя» не оставалось ничего иного, как самому разгребать производственные завалы предыдущих лет.

Существовавшие на начало 2015 года «дыры» зашивали традиционно: путем снижения расходов, оптимального использования «гулявших» площадей и мощностей, в особенности в терминале «Д», а также за счет пересмотра политики закупок. Тратить заработанное стали осторожнее и осмотрительнее. При сохранении всех производственных показателей и объемов работ, «Борисполь» с начала 2015 года израсходовал на закупки чуть менее 10 млн долл., хотя в 2014 году этот показатель составлял почти 28 млн долл.

Правильным финансовым шагом стало и избавление от парка такси, висевшего на предприятии в прямом смысле «мертвым» грузом. Не принося ни копейки доходов, автомобили требовали не менее 28 млн грн в год на содержание. В итоге, сотня «Скай-такси» «ушли» частично на службу патрульной полиции Киева, частично - на нужды новосозданной Государственной службы Украины по безопасности на транспорте.

По-другому выстроили взаимоотношения с авиакомпаниями. Поскольку «Борисполь» объективно не может похвастаться обилием партнеров (загрузка аэропорта не выросла и составляет треть от возможного), сотрудникам предприятия довелось прибегнуть к гибкости в определении себестоимости аэропортовых услуг. По данным аэропорта, в первом полугодии 2015 года себестоимость услуг сократилась на 45%. И это, не считая «программ лояльности» для авиакомпаний, имеющих давнюю историю отношений с «Борисполем».

Результатом всех предпринятых усилий стало получение положительного финансового результата работы. За 9 месяцев 2015 года «Борисполь» получил «плюс» - 467,3 млн грн чистой прибыли. Налоговые отчисления в бюджеты всех уровней превысили 377,37 млн грн, пассажиропоток вырос на 5% - до почти 6 млн человек. К концу года обещают обслужить более 7 млн пассажиров. Это приближает аэропорт к показателям исторических максимумов 2012 года – года проведения чемпионата Европы по футболу в нашей стране.

Сохранить «задел»

Стабилизация работы «Борисполя» позволила его руководству вернуться к стратегической идее построения воздушного хаба и развития именно транзитных перевозок. Благо транзитный пассажиропоток, по данным аэропорта, с января по август 2015 года увеличился более чем вдвое.

«Во взаимодействии с Украэрорухом удалось сократить минимальные интервалы движения самолетов, изменить схемы руления самолетов на перроне терминала «Д». Это позволяет увеличить пиковую пропускную способность аэродрома, повысить пунктуальность отправок бортов и усилить безопасность полетов. Как следствие, растут и наши доходы», - отмечают в «Борисполе».

Особое внимание стали уделять охране аэропорта и соблюдению норм авиационной безопасности. «Борисполь» регулярно и, что самое главное, успешно проходит тесты Агентств безопасности на транспорте США, Канады и Израиля, не говоря уже о проверках департамента авиационной безопасности Госавиаслужбы Украины.

Выработали решение и в отношении пресловутого паркинга возле терминала «Д». Как рассказал Евгений Дыхне, в следующем году строительство продолжится. «Есть два пути развития проекта – привлечение инвестора, с этой целью разрабатываем модель инвестиционного проекта, или строительство своими силами», - отметил Дыхне.

На контроле руководства предприятия – эффективность работы каждого сотрудника аэропорта. «Логично было бы проводить сокращение, но оставить людей без работы – это переложить социальную ответственность и финансовую нагрузку с предприятия на государство, - прокомментировал ситуацию Дыхне. - Мы выбрали эволюционный путь развития: сокращение в связи с выходом на пенсию, переходом на другую работу и т.д. Освободившиеся должности упраздняются, а объемы выполняются меньшим количеством сотрудников. Такое сокращение безболезненно».

Понятно, что это и другие достижения «Борисполя» - во многом заслуга действующего руководства аэропорта. Нынешний и.о. гендиректора предприятия также планирует принять участие в кадровом конкурсе Мининфраструктуры. Дыхне не скрывает своих «козырей» и форы конкурентам не обещает. Тем любопытнее результат отбора. На кого в итоге сработает достигнутый за последние месяцы финансовый и производственный «плюс» «Борисполя»? Хорошо бы, чтобы все-таки на страну и ее будущее.

Олеся Сафронова (УНИАН)