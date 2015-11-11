В РФ заговорили о запрете эксплуатации самолетов старше 15 лет

Он отметил, что в законопроекте предлагается внести поправки в ст. 36 Воздушного кодекса России.

«Весь пакет документов для внесения законопроекта готов. Он направлен для получения отзыва в правительство России. Ими предусматривается введение ограничения на календарный срок службы импортируемых самолетов (не более 15 лет), а также в целях деофшоризации рынка пассажирских авиаперевозок установить требование о наличии сертификата летной годности, выданного уполномоченными органами РФ для допуска к эксплуатации на внутренних воздушных перевозках гражданских пассажирских воздушных судов, зарегистрированных в иностранной юрисдикции»,— сообщил ТАСС Гутенев.

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Напомним, 5 ноября стало известно, что Межгосударственный авиационный комитет (МАК) приостановил действие сертификата самолетов Boeing 737 в России до получения совместного уведомления Росавиации и Службы сертификации типа воздушных судов США о летной годности самолета.

Росавиация отказалась реагировать на позицию комитета, обвинявшего агентство в бездействии: после совещания по этому вопросу глава ведомства Александр Нерадько заявил, что эксплуатация самолетов продолжится.

Позже МАК сообщил, что решение авиарегистра и заявления по самолетам Boeing 737 не отзывались.