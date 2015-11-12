Беларусь не пускает в свое небо российского лоукостера

Первый зарубежный рейс «дочка» «Аэрофлота» – лоукостер «Победа» совершит 19 декабря по маршруту Москва – Братислава, но планы у компании были другие, пишут "Ведомости". Компания хотела начать полеты в Минск, говорит представитель «Победы».

«Но, к сожалению, по желанию самого аэропорта или базового перевозчика нам не только не дали слотов, но и предложили практически заградительные тарифы на обслуживание», – сказал представитель лоукостера. «У нас минимальная цена билета ниже, чем предложенный тариф аэропорта за обслуживание одного пассажира», – указывает собеседник «Ведомостей».

Читайте такжеУкраинские авиакомпании из-за закрытого неба РФ просят разрешить им летать в МинскПредставитель национального аэропорта «Минск» Александр Карабликов сказал, что ничего не знает о переговорах между аэропортом и «Победой». Запрос на имя гендиректора аэропорта вчера остался без ответа. Телефон приемной «Белавиа» вчера вечером не отвечал.

«Победа» готовит письмо в Минтранс с просьбой помочь в организации рейсов в Минск, говорит представитель компании. Пресс-служба Минтранса вчера вечером не ответила на вопросы «Ведомостей». «В подобных случаях готовятся официальные письма в адрес авиационных властей другого государства с просьбой разъяснить ситуацию и разрешить перевозчику выполнять полеты на общих основаниях. Вряд ли в аэропорту Минска нет слотов», – объясняет федеральный чиновник.