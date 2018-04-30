Кто нацелился на "Борисполь"

Министерство инфраструктуры предпринимает очередную попытку найти руководителя крупнейшему в Украине международному аэропорту "Борисполь". Это уже второй кадровый "заход" министерства в аэропорт в текущем году. Первый закончился в феврале судебным иском и полной остановкой конкурсных процедур.

На этот раз в Министерстве исков не ждут, но и результатов конкурсного отбора не прогнозируют. В четверг 12 ноября, Министерство провело заседание постоянно действующей комиссии по кадровым вопросам и приняло документы 11 претендентов на должность главы "Борисполя". Также члены комиссии во главе с первым заместителем министра Владимиром Шульмейстером заслушали планы развития аэропорта и пообщались с претендентами на наиболее актуальные для "Борисполя" темы.

Общение не выглядело формальным. Замминистра Шульмейстер в присущей ему манере не только ставил "неудобные" вопросы кандидатам, но и комментировал их ответы. И это не столько оживляло монотонный процесс "заслушивания планов", сколько добавляло ему ненужной нервозности. Едва ли не все претенденты покидали зал заседания комиссии в недоумении и непонимании, чего им ждать дальше. "Да нечего ждать", - "рубил" все надежды Шульмейстер, приглашая к выступлению очередного кандидата.

По факту, шорт-лист участников отбора – от двух до пяти человек - огласят уже в начале следующей недели.

А к 23 ноября "лучшего из лучших" представят Номинационному комитету при Министерстве экономического развития и торговли Украины. В Мининфрастурктуры уверяют, что сроки не сорвут, поскольку на повестке дня не только конкурс по "Борисполю", но и по аэропорту "Львов". И он состоится уже 18 ноября.

Но пока все внимание обращено на главный аэропорт Украины. УНИАН предположил, кто может войти в окончательный перечень кандидатов на должность руководителя "Борисполя", и что эти менеджеры могут предложить аэропорту и государству, как собственнику стратегического предприятия авиаотрасли.

"Старая гвардия"

Среди кандидатов на должность "Борисполя" оказались сразу несколько соискателей, представляющих предприятие – конкурента, а именно столичный аэропорт "Киев" (Жуляны). Это Валерий Полищук и Олег Петровский. Причем объединило их не только место работы и солидный возраст, но и подходы к управлению стратегическим объектом.

В частности, один из кандидатов – Олег Петровский, действующий заместитель генерального директора международного аэропорта "Киев" (Жуляны) – заявил, что легко выведет "Борисполь" в сотню ведущих аэропортов мира. А благодаря его личным связям, в аэропорт начнут летать крупнейшие мировые лоу-косты – Rayanair и Easyjet. Дескать, Украине достаточно будет подписать Договор об открытом небе с ЕС, и отбоя от авиакомпаний в "Борисполе" не будет.

Это, по мнению Петровского, позволит нарастить пассажиропоток до 7 миллионов человек, а затем и превысить эту цифру, и ужесточит отношения с базовым перевозчиком – авиакомпанией "Международные авиалинии Украины", которая сегодня пользуется преференциями в "Борисполе". "Сейчас "Борисполь" становится, по сути, обслуживающей компанией одного перевозчика", - отметил Петровский.

Он также уверен, что пассажиропоток в будущем не будет основным источником доходов "Борисполя", если его руководителем станет выходец из "Жулян". Грузы, почта и неавиационные доходы – вот цель, на которую надо ориентироваться, уверен Петровский.

И с этим, вероятно, не стоило бы спорить. Но есть нюанс. Во-первых, господин Петровский не учел, что пассажиропоток "Борисполя" уже достигает 7 миллионов пассажиров. Для сравнения "Жуляны", под руководством Петровского и Полищука демонстрирующие стабильное падение объемов, в первом полугодии 2015 года обслужили менее полумиллиона пассажиров. А во-вторых, в ходе получасового выступления Петровский так и не ответил на простой вопрос: почему Rayanair и Easyjet до сих пор не летают в "Жуляны", и по каким причинам они вдруг полетят в "Борисполь"?

"Темные лошадки"

В числе претендентов "с прошлым" оказался и еще один – глава государственного авиапредприятия "Украина" Юрий Солончук. По информации источников, у него также есть шансы попасть в шорт-лист кандидатов. Причем попасть не по профессиональным соображениям, а "по звонку". Не случайно члены комиссии Мининфраструктуры не просто интересовались профессиональным опытом Солончука. Они оперировали данными фискальных проверок, в том числе проверок КРУ, с предыдущих мест работы кандидата.

А данные эти - более чем тревожные и связаны с хищениями государственного имущества в особо крупных размерах. Солончук все претензии, по понятным причинам, тут же отметал, заявлял о спланированной информационной кампании против него и советовал обратиться в прокуратуру, у которой к Солончуку, по его же словам, претензий нет.

А в отношении "Борисполя" Солончук был краток. Он выразил сомнения в официальных результатах работы предприятия. Напомним, что "Борисполь" сейчас - едва ли не единственное предприятие, демонстрирующее рост пассажиропотока и прибыли. На авиационном рынке падение, поэтому и рост "Борисполя", по мнению Солнчука, - результат манипуляций. Со своей стороны предложил ни много ни мало перестроить аэропорт и задействовать для этого дополнительные земельные участки (которые по генеральному плану находятся за территорией аэровокзала), достроить паркинг и начать на нем зарабатывать, а также сократить персонал – по примеру того, как это было сделано в аэропорту "Симферополь", где Солончук успел поработать в 2013 году. Грядет ли такая же "оптимизация" штата на возглавляемом Солончуком авиапредприятии "Украина" - не уточнил.

Другой бывший руководитель "Борисполя" - Сергей Гомболевский продемонстрировал доскональное знание аэропортового хозяйства. Однако колоссальные убытки, полученные "Борисполем" под его руководством в 2014 году, комментировать не стал. Отмежевался и от связей с олигархами и с прочими лицами, которым в свое время передал в управление парковки аэропорта и другую инфраструктуру "Борисполя".

Кандидаты "с акцентом"

В списке соискателей должности руководителя "Борисполя" есть и два иностранца – бывший руководитель Госадминстрации гражданской авиации Молдовы Валентин Визант и вице-президент по финансам "МАУ" Пиотр Иканович - гражданин Польши, имеющий 17-летний опыт работы на руководящих должностях национального перевозчика страны авиакомпании "LOT". Кандидатура Икановича, по мнению экспертов, также окажется в шорт-листе. Его опыт и знания рынка - бесспорны. Он отвечает большинству критериев управленца - иностранца, которые регулярно озвучивают Мининфраструктуры и Минэкономразвития. Однако его ключевой минус в том, что он представляет авиакомпанию "МАУ". А претензии к ней не высказывает разве что ленивый. Высказывали их и члены комиссии Мининфраструктуры. Благо, видавшему виды иностранному менеджеру удалось парировать "удары" украинских чиновников. Он показал, что его европейский подход к управлению украинским государственным предприятием может сыграть "в плюс" "Борисполю". Причем вся "соль" его идеи в том, чтобы сделать из "Борисполя" настоящий транзитный аэропорт - хаб, позволяющий восстановить утраченные и завести новые транзитные пассажиропотоки. Вот только окажется ли его видение убедительным для дальнейшего участия в конкурсе – пока вопрос открытый.

С упором на достигнутый результат

Действующий директор, Евгений Дыхне, сделал акцент на достигнутом под его руководством в 2015 году кардинальном улучшении показателей работы аэропорта – о достигнутом росте пассажиропотока, полученной госпредприятием прибыли, утроении платежей в бюджет, повышении заработной платы. Затем представил членам комиссии многостраничный детальный план развития аэропортового хозяйства. Он не обещал ни очереди лоукостов, ни вала пассажиропотока, но предложил вполне осязаемые и необходимые вещи. В их числе – стимулирование авиаперевозчиков для роста транзита, усовершенствование технологических процессов, повышение уровня сервиса, развитие подъездных путей к аэропорту, включая возможность междугороднего сообщения непосредственно из Борисполя в города Украины, использование простаивающих терминалов и развитие грузового комплекса.

"Мы, как аэропорт, должны не просто предлагать авиакомпаниям услуги и стремиться стать хабом. Мы должны быть на год-два-три впереди авиакомпаний. Должны предугадывать их планы, и, исходя их этого, строить свои стратегии", - подчеркнул Дыхне.

Перед комиссией выступили и другие кандидаты - Роман Гонтарев, Виталий Кучерук, Анатолий Мазуренко, Александр Шишков.

Заслушав презентации, члены комиссии разошлись до будущего вторника, когда общественности представят шорт-лист кандидатов. Каковым будет мнение чиновников – станет понятно уже через несколько дней. Главное – не прогадать с победителем, фамилию которого назовут уже в ближайшие недели. Он будет определять развитие основного аэропорта страны на ближайшие два года.