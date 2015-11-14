В аэропорту "Борисполь" из-за терактов в Париже введен повышенный уровень безопасности – руководство

Об этом сообщила пресс-служба "Борисполя" со ссылкой на и.о. генерального директора аэропорта Евгения Дыхне.

"На сегодня в "Борисполе" уже предпринимаются беспрецедентные меры безопасности. Но последние события требуют от нас еще большего внимания к этому вопросу", - цитирует пресс-служба Дыхне.

Читайте такжеРейсы в Париж выполняются по графику - пресс-служба "Борисполя" (обновлено)

Напомним, в результате серии терактов в Париже в ночь с 13 на 14 ноября погибли более 150 человек.

Позже президент Франции Франсуа Олланд объявил о закрытии границ Франции и введении на территории всей страны чрезвычайного положения.

В то же время президент Украины Петр Порошенко сообщил об усилении безопасности в украинских аэропортах и введения специального режима на пограничных пунктах.

Справка УНИАН. Международный аэропорт "Борисполь" является государственным предприятием, которое обеспечивает 68% всех авиаперевозок в Украине. Аэропорт является базовым для крупнейшего национального перевозчика - авиакомпании "Международные авиалинии Украины".