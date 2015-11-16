Руководитель "Борисполя" назвал необъективными результаты конкурсного отбора на должность гендиректора аэропорта

В своем комментарии УНИАН, он обратил внимание, что выбор конкурсной комиссии может поставить под угрозу перспективы работы предприятия, которое за последний год стало прибыльным и нарастило пассажиропоток.

Ранее постоянно действующая комиссия Министерства инфраструктуры определила шорт-лист кандидатов на должность главы «Борисполя». И в него вошли экс-глава Госавиаадминистрации Молдовы Валентин Визант, глава госавиапредприятия «Украина» Юрий Солончук, экс-директор «Борисполя» Сергей Гомболевский и вице-президент авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Пиотр Иканович.

«Не секрет, что я также подавался на конкурс как нынешний и.о. главы госпредприятия «Международный аэропорт «Борисполь», - подчеркнул Дыхне. - Для выступления подготовил часовой доклад о том, чего удалось достичь за неполный год работы и что планируем делать дальше. Пожалуй, достижения предприятия 2015 года совсем не впечатлили комиссию, так как в четверку кандидатов я, как видно из результатов, не попал».

При этом Дыхне обратил внимание, что комиссия, наряду с другими участниками, выбрала людей, которые уже имели отношение к аэропорту.

«Одной из кандидатур стал Сергей Гомболевский, который уже руководил аэропортом в 2014 году. Тогда главным его достижением стала передача инфраструктуры государственного предприятия коммерческим структурам, доведение «Борисполя» до убыточности и рекордное падение пассажиропотока в аэропорту в 2014 году – по 14-19% ежеквартально, - подчеркнул Дыхне. – Но наиболее в этой истории шокировал кандидат по имени Юрий Солончук. Он также управлял предприятием «Борисполь» в 2006-2008 годах, после чего, во времена Януковича, был одним из руководителей Государственной авиационной администрации Украины».

Дыхне напомнил, что к Солончуку есть множественные финансовые претензии.

«По результатам деятельности Солончука в аэропорту «Борисполь», актом КРУ от 6 августа 2008 года были установлены многомиллионные нарушения и неэффективные управленческие решения – начиная от существенного завышения стоимости строительных работ до предоставления за счет госпредприятия беспроцентной «финансовой помощи» нескольким компаниям, что не было предусмотрено финпланом госпредприятия и было сделано без соответствующего разрешения органа управления».

И это, по словам Дыхне, не весь послужной список «достижений» претендента на должность главы «Борисполя».

«Я не хочу сказать, что моя кандидатура была идеальной. Но что же тогда надо Мининфраструктуры, если не словом, а делом была доказана эффективность избранной стратегии развития аэропорта «Борисполь». Реформы, которые начали в 2015 году на предприятии, уже дали первые результаты. Предприятие стало прибыльным. С начала года аэропорт заработал 467 млн грн чистой прибыли, что позволило пополнить госбюджет на 165,5 млн грн налога на прибыль и дивидендов», - отметил руководитель «Борисполя».

Общая сумма всех платежей, по словам Дыхне, составила 377,4 млн грн, что в 2,3 раза больше показателей за аналогичный период прошлого года. «За 9 месяцев 2015 года предприятие вернуло банкам и Минфину более 1 млрд грн, что уменьшило уровень долговой нагрузки и позволило снизить расходы на обслуживание кредитов. Удалось обеспечить рост пассажиропотока на 7% на фоне общего падения рынка на 5%», - пояснил Дыхне.

Но этого, по его мнению, оказалось мало в сравнении с тем, с чем пришлось столкнуться в 2014 годах. «Кто еще может похвалиться такими достижениями? Но, как оказалось, эти вопросы мало интересуют Министерство инфраструктуры. К сожалению, мне неизвестны критерии, по которым Министерство выбрало именно этих кандидатов на должность руководителя аэропорта. Хочется верить, что не все так печально, как видится. Но доказательств этому пока нет. Возможно, власти не нужны эффективные и прибыльные госпредприятия?», - задался вопросом Дыхне.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября в Мининфраструктуры прошло заседание постоянно действующей комиссии по кадровым назначениям в государственные предприятия. Члены комиссии приняли документы 17 человек, претендующих на должность генерального директора международного аэропорта «Борисполь». По результатам проверки документов, в следующий тур вышли 11 кандидатов. Они представили комиссии свое видение развитие аэропорта. Из 11 кандидатов были отобраны в итоге 4 человека. Как ожидается, 23 ноября кандидаты будут представлены на заседание Номинационного комитета при Министерстве экономического развития и торговли Украины.

Нынешняя попытка провести кадровый конкурс в Борисполе уже вторая с начала 2015 года. Первая попытка была предпринята в феврале текущего года, однако конкурс был остановлен по решению Днепропетровского окружного суда.