Росавиация запросила данные о безопасности аэропортов Турции, Европы и ОАЭ

Росавиация запросила у российских авиакомпаний рекомендацию о проверке уровня безопасности в аэропортах Туниса, Турции, Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), сообщает "Коммерсант" со ссылкой на источники в трех авиаперевозчиках.

Также запрашивается информация по аэропортам европейских стран.

"Росавиацию интересует, как обеспечивается безопасность в зарубежных аэропортах, куда мы выполняем рейсы. Службы безопасности сейчас собирают соответствующую информацию", — сообщил источник. Запрос Росавиация направила в виде телеграммы, которую авиакомпании получили 13 ноября. Также ведомство запросило информацию о безопасности полетов в страны Европы после произошедших в Париже 13 ноября терактов, унесших жизни 130 человек.

Как отмечают источники издания, данное сообщение не означает скорой приостановки полетов в ОАЭ, Тунис и Турцию, а также страны Европы.

Как рассказал один из источников, "авиакомпании хорошо знают уровень безопасности в том или ином аэропорте, поэтому запросы по странам, где есть потенциальная террористическая угроза, естественны". Издание также отмечает, что аналогичные вопросы относительно египетских аэропортов поступали за два дня до прекращения полетов в Египет (6 ноября президент РФ подписал указ о приостановке авиасообщения между двумя странами).

Ранее министр транспорта Максим Соколов говорил о том, что несмотря на тщательный анализ систем безопасности полетов, речи о приостановке авиасообщения по новым направлениям пока нет.