Путин отказался от освоения Луны: космический бюджет урежут на $4,5 миллиарда

Бюджет Федеральной космической программы России на 2016–2025 годы может быть урезан на 4,5 млрд долларов, решение будет принято 24 ноября на встрече президента Владимира Путина, главы Роскосмоса Игоря Комарова и министра финансов РФ Антона Силуанова, рассказал «Известиям» высокопоставленный источник в Роскосмосе.

Глава Минфина настаивает на принятии бюджета ФКП 2016–2025 годов в объеме не более 1,4 трлн рублей. Роскосмос отстаивает необходимость бюджета ФКП на уровне 1,7 трлн. В ином случае речь пойдет о существенном сокращении программ в основном из сферы пилотируемой космонавтики.

Читайте такжеПланы Путина по космодрому "Восточный" сорваны: запуск "Союза" переноситсяВ ходе открытой для СМИ части совещания по проекту ФКП 12 ноября Владимир Путин подчеркнул, что приоритетами космической деятельности России на период до 2025 года должны также стать развитие космической связи и дистанционного зондирования Земли. Путин отметил, что данные со спутников широко используются в экономике, в социальной сфере, науке, различных отраслях производства и на транспорте и имеют в целом хороший коммерческий потенциал: «Нужно наращивать наши возможности в этой сфере. Запускать в серию новые поколения приборов и комплексов выводимых на орбиту, чтобы они по ряду ключевых параметров безусловно превосходили лучшие мировые образцы».

Слова главы государства достаточно ясно задали направление для работы по сокращению бюджета ФКП: не было сказано ни слова об освоении Луны. Следовательно, перспективные проекты, направленные на организацию полета к Луне и организацию там обитаемой базы, вероятнее всего, будут отложены на последующие периоды.

В апреле 2015 года Роскосмос внес на рассмотрение в министерства проект ФКП с бюджетом в 2,004 трлн рублей. Среди целевых показателей того варианта программы был пилотируемый облет Луны (без высадки) в 2025 году. В проекте ФКП сказано, что полет с высадкой на поверхность Луны возможен только после 2030 года при соответствующем объеме финансирования уже следующей космической программы, принимать которую будут в 2025 году.