Фискальная служба усилила проверки на границе из-за терактов в Париже

Государственная фискальная служба Украины в связи с повышением мер безопасности в Украине и с целью защиты таможенных интересов и поддержания таможенной безопасности в стране в условиях вероятной террористической угрозы после трагических событий во Франции усилила таможенный контроль в пунктах пропуска через государственную границу Украины.

Об этом говорится в сообщении ГФС на странице в сети Facebook.

"Руководство ГФС надеется на понимание субъектами внешнеэкономической деятельности и гражданами временной необходимости принятия дополнительных мер по усилению таможенного контроля товаров, транспортных средств и личных вещей граждан, а также того, что целью указанных мероприятий является поддержание мира и спокойствия в государстве", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в ночь с 13 на 14 ноября в Париже произошла серия терактов, в результате которых, по данным французских властей, погибло более 150 человек, еще около 100 человек находятся в тяжелом состоянии.

Позже президент Франции Франсуа Олланд объявил о закрытии границ Франции и введении на территории всей страны чрезвычайного положение.

Президент Украины Петр Порошенко в свою очередь сообщил об усилении безопасности в украинских аэропортах и введении спецрежима на пограничных пунктах.