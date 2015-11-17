Украина хочет снова запустить прямые самолеты и поезда в Болгарию

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Министерства инфраструктуры Украины, вопрос возобновления сообщения между Киевом и столицей Болгарии Софией обсуждался на двусторонней встрече министра инфраструктуры Андрея Пивоварского с министром транспорта, информационных технологий и связи Болгарии Ивайло Московски, которая состоялась в Софии 13 ноября.

«Стороны договорились проработать данный вопрос на уровне железнодорожных администраций и обеспечить железнодорожное сообщение между двумя столицами в ближайшее время», - сказано в сообщении.

Так, на сегодняшний день железнодорожное сообщение между Киевом и Софией обеспечивается только с пересадкой на станции Будапешт в связи с отменой беспересадочного вагона, курсировавшего в составе поезда Москва - София.

Согласно сообщению, Пивоварский выразил надежду, что активная работа, которая сейчас проводится железнодорожными администрациями Румынии, Болгарии и Молдовы, позволит восстановить курсирование беспересадочных вагонов «Укрзализныци» по маршруту Киев - София на 2016/2017 гг.

Также сообщается, что стороны обсудили перспективы возобновления прямого авиационного сообщения между странами. В частности, Болгария еще раз подтвердила готовность к полной либерализации авиационных перевозок между странами и одобрила планы украинской авиакомпании начать регулярные полеты по маршруту Киев - София - Киев в декабре текущего года с частотой 3 рейса в неделю.

«Господин Московски также подтвердил, что Софийский аэропорт создаст привлекательные условия для работы украинской авиакомпании», - отмечается в сообщении.

В пресс-службе министерства УНИАН уточнили, что речь идет о чартерной авиакомпании «Роза ветров».

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Как сообщал УНИАН, ранее Министерство инфраструктуры Украины сообщило о намерении в ближайшее время провести переговоры с авиационными властями Туркменистана по вопросу возобновления воздушного сообщения с этой страной.

Так, авиасообщение между Украиной и Туркменистаном было прервано в конце 2005 года. Госавиаслужба Украины с 17 декабря 2005 года запретила осуществлять как разовые, так и постоянные авиарейсы по маршруту Ашхабад – Киев - Ашхабад. Данное решение было принято в связи с дискриминационными условиями, созданными для украинского перевозчика компании «АэроСвит», и нарушениями двусторонних обязательств по протоколу между авиаслужбами Украины и Туркменистана.