Украинским авиакомпаниям не будут запрещать летать в Шарм-эль-Шейх

Государственная авиационная служба Украины (Госавиаслужба) по результатам проведения инспекции в аэропорту Шарм-эль-Шейха не будет запрещать полеты украинских авиакомпаний по данному направлению, сообщила пресс-служба ведомства.

"Государственная авиационная служба Украины по результатам проверки приняла решение о продолжении выполнения авиарейсов в/из аэропорта г. Шарм-эль-Шейх при условии принятия авиакомпаниями дополнительных мер авиационной безопасности, направленных на снижение рисков до допустимого уровня", - говорится в сообщении службы.

Представители Госавиаслужбы также отметили, что проверка аэропорта была проведена путем осмотра мер авиационной безопасности, внедренных в данном аэропорту, и проведения встреч с соответствующими должностными лицами аэропорта.

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Как сообщал УНИАН, ранее, в связи с катастрофой российского самолета А-321 авиакомпании ”Когалымавиа”, выполнявшего рейс Шарм-эль-Шейх – Санкт-Петербург, Госавиаслужба приняла решение направить своего госинспектора по авиационной безопасности для проверки состояния безопасности египетского аэропорта Шарм-эль-Шейх.

Катастрофа произошла 31 октября. Самолет потерпел крушение через полчаса после вылета, в 100 км к югу от административного центра египетской провинции Северный Синай. На борту самолета находились 217 пассажиров, в том числе 4 гражданина Украины, и 7 членов экипажа. В результате крушения самолета все пассажиры и экипаж погибли. Следствие располагает несколькими версиями произошедшего, в том числе версией о спланированном взрыве на борту самолета. Наиболее вероятной причиной катастрофы следователи называют детонацию взрывного устройства во время полета.

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Позже Госавиаслжуба запретила украинским авиакомпаниям полеты над Синайским полуостровом.