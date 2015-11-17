"Укрзализныця" ищет компанию для разработки нового корпоративного стиля

Публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное в октябре на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця"), объявило конкурс по отбору компании для разработки нового корпоративного стиля.

"С созданием ПАО "Укрзализныця" намерена заявить о себе как новая эффективная компания с собственным брендом и современными идентификационными признаками. С этой целью начинается конкурс по разработке брендбука ПАО "Укрзализныця", в котором могут принять участие компании, предоставляющие соответствующие услуги", - сказано в сообщении пресс-службы "Укрзализныци".

Согласно сообщению, "Укрзализныця" принимает соответствующие коммерческие предложения от компаний до 1 декабря этого года включительно.

"Разработка брендбука - это неотъемлемый этап развития компании, поскольку он станет основой для принятия будущих маркетинговых решений, будет способствовать повышению узнаваемости железнодорожной отрасли, созданию положительной оценки клиентов, улучшению имиджа и повышению репутации компании", - подчеркнули в пресс-службе.

Согласно обнародованному на сайте компании техническому заданию, разработка корпоративного стиля акционерной компании включает разработки логотипа, флага, слогана для компании, определение ее основных принципов, миссии и ценностей; разработки фирменных цветов, шрифтов, визитных карт, фирменных бланков, конвертов и папок, пропусков и удостоверений, деловых сувениров; оформление информационных и рекламных печатных материалов; разработку внешней рекламы; разработку принципов и методов оформления мероприятия и выставок и разработку стиля в интерьере компании.

Также техзадание включает разработку составляющих корпоративного стиля инфраструктуры и подвижного состава. В частности, разработки единых требований для покраски и брендирования подвижного состава, для оформления интерьера вагонов, для оформления продуктовых наборов, которые реализуются в пассажирских поездах; разработку примеров нанесения элементов фирменного стиля на транспортные средства; разработку и внедрение единого корпоративного стиля громкоговорящих объявлений на вокзалах, станциях и в поездах; разработку фирменной одежды, а также разработку дизайна электронного и печатного билета для проезда ж/д транспортом с учетом требований автоматизированных систем и действующих стандартов и другие.

Читайте также"Укрзализныця" хочет в 2016 году направить 20 миллиардов на ремонт железнодорожной инфраструктуры

Как сообщал УНИАН, 21 октября правительство зарегистрировало публичное акционерное общество "Украинская железная дорога", созданное на базе Государственной администрации железнодорожного транспорта Украины ("Укрзализныця").

В тот же день состоялось первое заседание правления новосозданного акционерного общества, по итогам которого руководство компании приняло решение обратиться в Министерство инфраструктуры Украины с просьбой инициировать избрание председателя правления "Укрзализныци" в соответствии с законодательно установленными конкурсными процедурами.

2 сентября Кабмин утвердил проект устава Публичного акционерного общества "Украинская железная дорога", а также поручил Министерству инфраструктуры утвердить положение о наблюдательном совете общества, ревизионной комиссии и правлении общества. Уставный капитал акционерного общества составит более 229,8 миллиарда гривень.

Согласно правительственному постановлению, численность правления публичного акционерного общества составит 6 человек, в том числе главы правления.

По словам министра инфраструктуры Андрея Пивоварского, для реформирования железнодорожной отрасли необходимо внести ряд законодательных изменений, а сам процесс реформы займет несколько лет. В частности, необходимо принять новый закон о железнодорожном транспорте, закон о создании Нацкомиссии по регулированию транспорта, после чего изменить около 50 подзаконных актов.