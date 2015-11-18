По вине нетрезвых пассажиров загорелся поезд Ивано-Франковск-Яремче - "Укрзализныця"

Об этом сообщила пресс-служба "Укрзализныци" со ссылкой на предварительные данные расследования и показания пассажиров.

"По показаниям помощника машиниста, в первом вагоне поезда путешествовала компания молодых людей, которые курили в вагоне и распивали алкогольные напитки. Во время рейса помощник машиниста делал замечания нарушителям и призвал прекратить нарушать правила поведения в вагоне, но молодые люди проигнорировали железнодорожника", - говорится в сообщении.

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Также отмечается, что сейчас на месте инцидента работает комиссия для выяснения всех обстоятельств происшествия.

"На восстановление вагона дизель-поезда Львовской железной дороги необходимо не менее 15 суток. За это время в условиях депо будет отремонтирована салонная часть вагона", - добавили в "Укрзализныце".

Как сообщал УНИАН, 17 ноября около 11:30 на станции Делятин Львовской магистрали произошло возгорание пригородного дизель-поезда №6405, следовавшего по маршруту Ивано-Франковск – Яремче. По данным "Укрзализныци", пострадавших среди пассажиров и работников железной дороги нет.