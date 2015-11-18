"Борисполь" уже выполнил годовой план пассажирских перевозок
По состоянию на 17 ноября аэропорт «Борисполь» уже выполнил годовой финансовый план по показателю объема пассажирских перевозок.
Международный аэропорт «Борисполь» за 10,5 месяцев текущего года обслужил 6 млн 543 тыс. пассажиров. Как сообщает пресс-служба аэропорта, такое количество пассажиров было запланировано в финансовом плане на весь год.
Согласно сообщению, такой результат стал возможным благодаря увеличению количества как прямых, так и трансферных пассажиров, что позволяет обеспечивать превращение аэропорта «Борисполь» в международный узловой аэропорт-хаб, как предусмотрено указом президента Украины № 535/2015.
«Наша работа в направлении развития хабовой модели дает конкретные результаты. Увеличение трансферного пассажиропотока и выполнение годового плана за десять с половиной месяцев обеспечивает стабильное развитие предприятия в будущем», - отметил глава аэропорта «Борисполь» Евгений Дыхне.
Напомним, аэропорт «Борисполь» - едва ли не единственное государственное предприятие, которое в 2015 году кардинально улучшило показатели деятельности - стало прибыльным, получив за 9 месяцев рекордную чистую прибыль в размере 467 млн. гривен, увеличило доходы на 56%, сократило расходы и продолжает увеличивать объем производства.
Новая стратегия развития госпредприятия, внедренная Евгением Дыхне в 2015 году в аэропорту «Борисполь», позволила государственному предприятию увеличить сумму налогов и дивидендов, уплаченных в бюджеты всех уровней до 377 млн гривень, вернуть более миллиарда гривень государственным банкам и Министерству финансов Украины, повысить заработную плату.