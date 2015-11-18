"Борисполь" уже выполнил годовой план пассажирских перевозок

Международный аэропорт «Борисполь» за 10,5 месяцев текущего года обслужил 6 млн 543 тыс. пассажиров. Как сообщает пресс-служба аэропорта, такое количество пассажиров было запланировано в финансовом плане на весь год.

Согласно сообщению, такой результат стал возможным благодаря увеличению количества как прямых, так и трансферных пассажиров, что позволяет обеспечивать превращение аэропорта «Борисполь» в международный узловой аэропорт-хаб, как предусмотрено указом президента Украины № 535/2015.

«Наша работа в направлении развития хабовой модели дает конкретные результаты. Увеличение трансферного пассажиропотока и выполнение годового плана за десять с половиной месяцев обеспечивает стабильное развитие предприятия в будущем», - отметил глава аэропорта «Борисполь» Евгений Дыхне.

Напомним, аэропорт «Борисполь» - едва ли не единственное государственное предприятие, которое в 2015 году кардинально улучшило показатели деятельности - стало прибыльным, получив за 9 месяцев рекордную чистую прибыль в размере 467 млн. гривен, увеличило доходы на 56%, сократило расходы и продолжает увеличивать объем производства.

Новая стратегия развития госпредприятия, внедренная Евгением Дыхне в 2015 году в аэропорту «Борисполь», позволила государственному предприятию увеличить сумму налогов и дивидендов, уплаченных в бюджеты всех уровней до 377 млн​ гривень, вернуть более миллиарда гривень государственным банкам и Министерству финансов Украины, повысить заработную плату.