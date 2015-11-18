В Украине ликвидировали справку-счет при продаже авто - "королеву коррупции в ГАИ"

Министр внутренних дел Арсен Аваков призвал правительство с завтрашнего дня отменить справку-счет при продаже автотранспортных средств.

"В Интернете стоимость справки-счета от 599 гривень до 2 тысяч гривень, а себестоимость бумажки 29 гривень. И все это продавали частные компании и совершенно легально. Продавали человеку, пришедшему в МРЭО. Сегодня мы ликвидировали ГАИ, МРЭО. Мы готовы в новой структуре полностью изменить механизм, приговорить справки-счета и пожелать им остаться историей, - сказал Аваков в ходе заседания в правительстве. - Прошу премьера сегодня подписать это постановление и с завтрашнего дня справка-счет прикажет долго жить".

"С сегодняшнего дня мы "убиваем" справку-счет – королеву коррупции в ГАИ, кормилицу не одного поколения гаишников – "справка-счет" - приказала долго жить!", - написал на своей странице в Facebook глава МВД.

Премьер-министр Украины Арсений Яценюк поддержал данную инициативу и отметил, что это решение позволит убрать еще одну коррупционную схему.

"Дайте мне сегодня постановление на подпись, а завтра утром мы его опубликуем", - отметил премьер.

В ходе заседания премьер подсчитал, что отмена данной процедуры позволит сэкономить украинским автомобилистам около 118 миллионов гривень в месяц.

"Мы предлагаем полностью перекроить процедуру. Любой человек с машиной может прийти и покупатель прямо за столом за 10 минут, предъявив документы, без всяких справок-счетов оформляют право передачи", - отметил Аваков и добавил: "К сожалению, на складах у нас еще будут остатки бланков, но я думаю вы поддержите, и мы их сожжем".

Министр отдельно отметил, что данное решение также будет распространяться на сельхозтехнику, но для этого нужно дополнительно внести некоторые законодательные изменения.

Читайте такжеВ Украину вернется техосмотр: проверки будут проводить на СТО

Справка УНИАН. Справка-счет - документ, подтверждающий права собственности покупателя на автомобиль, спецтехнику либо другое транспортное средство. Справка-счет представляет собой бланк строгой отчетности, установленного образца, право на оформление которого имеют только соответствующие организации, имеющие разрешение от департамента ГАИ Украины.